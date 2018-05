Solaris Motorsport pronta al NASCAR GP Ita

Questo fine settimana sul tracciato di Franciacorta torna in pista tutto lo spettacolo a stelle e strisce della NASCAR Whelen Euro Series, pronta a dare il via alla seconda edizione dell’American NASCAR Weekend che porterà con se tantissime attrazioni e sorprese per tutti gli appassionati che verranno in pista. La squadra abruzzese Solaris Motorsport è intenzionata a ben figurare davanti ai suoi tifosi e per questo si presenterà ai nastri di partenza della gara di casa con una vettura profondamente rinnovata dopo il debutto di un mese fa a Valencia.

“Siamo carichi e pronti. Abbiamo lavorato a lungo sulla vettura dopo Valencia, sistemando un po’ di cose che ci avevano rallentato e avevano causato una perdita di potenza dal motore.” ha commentato Francesco Sini, che sarà al via della #12 nella Divisione ELITE 1. “In Spagna era tutto nuovo per noi: serie, auto, regole. E anche io come pilota ho dovuto adattarmi ad uno stile di guida molto diverso da ciò a cui ero abituato. Qui a Franciacorta abbiamo già fatto un paio di sessioni di test e questo mi rende più fiducioso: abbiamo una base da cui partire per costruire un weekend da ricordare”.

“Valencia è stata per noi la prima pagina di un nuovo capitolo della nostra storia. Abbiamo dovuto prendere le misure ad un campionato nuovo e molto diverso da quelli a cui siamo abituati in Europa e ad una vettura decisamente particolare. Con una gara alle spalle e più tempo a disposizione abbiamo potuto lavorare a fondo sulla vettura in officina, sia per sistemare ciò che non ha funzionato a Valencia, sia per conoscere meglio e nei dettagli la nostra #12. Franciacorta sarà la nostra gara di casa, ci saranno tutti i nostri tifosi e i nostri sponsor. L’obiettivo è festeggiare con tutti loro un bel risultato!”, sono state le parole di Roberto Sini, Team Principal della Solaris Motorsport.

INFO E DIRETTE

Il fine settimana dell’American NASCAR Weekend di Franciacorta prenderà il via venerdi 18 maggio con le due sessioni di prove libere. Le qualifiche sono in programma a partire dalle 10 del sabato mentre la prima gara della Divisione ELITE 1 scatterà alle 13:30. Appuntamento a domenica per Gara 2, con la bandiera verde dell’ultima corsa del weekend attesa per le 14:30. Tutte le gare e le qualifiche saranno visibili in diretta streaming sulla pagina Facebook della NASCAR Whelen Euro Series, su Motorsport.TV e su Fanchoice.TV.