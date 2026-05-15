Naturalmente Rosa 2026: a Pollutri l’evento dedicato al Cerasuolo d’Abruzzo DOC

POLLUTRI – Torna sabato 23 maggio 2026 la quarta edizione di “Naturalmente Rosa”, l’evento firmato AIS Abruzzo che celebra il Cerasuolo d’Abruzzo DOC e le sue diverse identità territoriali. Una manifestazione ormai attesa da appassionati, produttori e operatori del settore, capace di unire vino, natura e cultura in un’esperienza immersiva nel cuore dell’Abruzzo.

La location scelta anche per l’edizione 2026 è la Riserva Naturale Regionale Bosco di Don Venanzio a Pollutri (CH), un luogo simbolo di biodiversità e perfetta sintesi del legame tra paesaggio, tradizione agricola e viticoltura. L’iniziativa è organizzata da AIS Abruzzo con il partenariato della CIA Agricoltori Italiani Chieti-Pescara, che sostiene il progetto in un’ottica di valorizzazione del territorio e delle produzioni identitarie.

A rendere ancora più ricco il programma saranno le delegazioni AIS Lazio e AIS Puglia, ospiti dell’edizione 2026, che porteranno in degustazione una selezione dei migliori rosati delle rispettive regioni, creando un dialogo enologico tra territori e culture differenti.

«Naturalmente Rosa cresce edizione dopo edizione, diventando un punto di riferimento per la valorizzazione del Cerasuolo d’Abruzzo DOC» afferma Angela Di Lello, presidente AIS Abruzzo. «È un evento che racconta il vino e il suo legame profondo con paesaggio e identità. La scelta del Bosco di Don Venanzio rappresenta perfettamente questa visione».

Sulla stessa linea Domenico Bomba, presidente CIA Chieti-Pescara: «Questa iniziativa è un modello virtuoso di collaborazione tra mondo agricolo, istituzioni e associazioni. Valorizzare il Cerasuolo d’Abruzzo significa sostenere le aziende, promuovere la qualità e rafforzare il legame tra agricoltura e territorio».

La giornata prenderà il via alle 18:00 con “Aspettando Naturalmente Rosa”, una passeggiata libera tra i sentieri del Bosco di Don Venanzio arricchita da momenti culturali e sensoriali: un angolo lettura curato dalla casa editrice Menabò e il laboratorio “Il mondo del caffè”, dedicato agli aromi e alle curiosità dell’universo caffeicolo.

Dalle 19:00 spazio ai banchi d’assaggio “Gusto Rosa”, con circa 70 etichette di vini rosati in degustazione libera, accompagnate da un piatto gastronomico a scelta tra gnocchetti al sugo di ventricina o proposta vegetariana. Non mancherà una postazione dedicata all’olio extravergine d’oliva, ulteriore eccellenza agroalimentare regionale. La serata sarà accompagnata dal Nicola Cordisco Quartet, che firmerà l’intrattenimento musicale.