Eventi a L’Aquila: weekend dal 15 al 17 febbraio

Cosa fare nel fine settimana a L’Aquila? In primo piano L’Avaro, L’Aquila Fantasy Fest Winter e gli sport invernali

L’AQUILA – Al centro degli appuntamenti del terzo weekend di febbraio, nell’aquilano, ci sono acora gli sport invernali (ricordiamo che in zona sono aperti tutti gli impianti sciistici), gli spettacoli teatrali e le tante serate disco. Per le mostre da sabato al Laboratorio d’arte MAW di Sulmona c’è la personale di Angelo Salce Faces. Per quanto riguarda invece i cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.



Venerdì 15 febbraio 2019



Presso il Centro Commerciale L’Aquilione prima giornata de L’Aquila Fantasy Fest Winter, la rassegna cittadina dedicata al mondo fantasy, games e cosplay. A partire dalle 19 alla Chiesa di Santa Maria del Suffragio a L’Aquila concerto d’organo per la Siria. Dalle 21 allo Spazio Rimediato a L’Aquila Carmen Barbieri è la protagonista di Vott’a Passà mentre alle 22 a Case Matte arriva il live sperimentale di Yosonu. Dalle 22.30 all’Irish Cafè a L’Aquila tributo a Rino Gaetano a cura dei Ci manna Rino. Spazio alle danze al Be One, dove torna il venerdì del Bambola (Do you wanna dance?: Dance dagli Anni ’90 a oggi, Hip Hop, R’n’B’ , Reggaeton e Trap), a La Mala Lengua (dopo il consueto spazio dedicato alla love music); si balla latino al Moon Village al 910. Tutte e tre le discoteche sono a L’Aquila.

Sabato 16 febbraio 2019

Tempo permettendo perchè non emozionarsi in motoslitta nella zona di Roccaraso e degustare un’ottima polenta o ciaspolare al chiar di luna sotto le stelle di Campo Imperatore? Per chi preferisce camminare è in programma una escursione al Castello di Bominaco. Presso il Centro Commerciale L’Aquilione seconda giornata de L’Aquila Fantasy Fest Winter, Ad Avezzano, dalle 16 presso il Palazzo Torlonia di Avezzano presentazione del libro I giardini di Chiara di Luca Clemente Cipollone e dalle 17 presso il Caffe Letterario Vieniviaconme di Cibus in fabula di Luciana Vicaretti. Alle 17 si comincia con le prime feste di Carnevale con la Mascherina d’oro al Madè a L’Aquila. Dale 18 all’Auditorium del Parco a L’Aquila concerto dei Solisti Aquilani. Alle 21 al Teatro Caniglia di Sulmona va in scena L’Avaro. A partire dalle 21.30 presso l’Auditorium del Parco a L’Aquila si tiene il concerto NotePerDonare, il cui ricavato sarà devoluto a favore dei bambini con disabilità. Dalle 22 alla Birreria Gran Sasso a L’Aquila tributo ai Pink Floyd in compagnia degli Eclypse. Alle 23 al Soulkitchen di Sulmna fa tappa il Tormentone Tour di Scarda; al Garbage Club di Pratola Peligna live dei Mondaze. Si balla al Fragile ad Avezzano. A L’Aquila spazio alle danze alla Pinacoteca in compagnia di dj D’Alessandro e al Guernica con dj Valeesse.

Domenica 17 febbraio 2019

A Pescocostanzo e si va in motoslitta nei dintorni di Roccaraso; si pratica sci di fondo nel Bosco di Sant’Antonio. Dalle 17 presso il Mondadori Bookstore di Avezzano laboratorio di yoga per bambini; al Teatro dei Marsi di Avezzano la Compagnia Fontemaggiore porta in scena Sogno. A partire dalle 17.30 al Teatro Caniglia di Sulmona tocca al Balletto Flamenco Espanyol: musiche di Ravel, Mozart e popolari. Alle 18 al Teatro dei 99 a L’Aquila tocca allo spettacolo Maschio adorabile e poco virile. Dalle 21 al Poco Loco di Paganica va in scena Dieci giorni con i Beatles – La storia del batterista che sostitì Ringo Starr.