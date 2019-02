Eventi a Teramo: weekend dal 15 al 17 febbraio

Cosa fare a Teramo in questo fine settimana? In primo piano i concerti e la musica live, gli spettacoli teatrali e le serate disco

TERAMO – É un weekend ricco di iniziative a Teramo e provincia quello dal 15 al 17 febbraio, tra concerti, spettacoli a teatro e consuete sere in disco. Per chi opta per il cinema, per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo, vi rimandiamo alla sezione dedicata. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario relativo agli eventi a Teramo e dintorni.

Venerdì 15 febbraio 2019

Dalle 20 a Giocolandia a Giulianova il musical Frozen è accompagnato da una cena a buffet; al Dejavu Drinkandfood di Sant’Egidio alla Vibrata cena spettacolo in compagnia di Antonio Sorgentone. Dalle 20.30 live degli Acoustic Duo al Des Artistes di Teramo e delle Direzioni Parallele al Tropic 22Bistrot di Silvi Marina. Serata karaoke all’Hotel Villa Luigi di Martinsicuro.Dalle 22 musica blues all’Officina di Teramo in compagnia della The Cradle Blues Band. Si gioca a Il Cervellone quiz all’Agriturismo Il Grillo di Corropoli. Si balla latino (salsa, bachata, Kizomba, merengue e balli di gruppo su due sale)al BluMax di Tortoreto e al Decibel di Sant’Egidio alla Vibrata.

Sabato 16 febbraio 2019

A partire dalle 19 presso la Libreria La Cura di Roseto degli Abruzzi incontro con Rosina Quaranta, autrice del libro Non voltarti. Dalle 22 all’Officina di Teramo live degli A minor place e a La Cantina degli Antichi Mestieri di Isola del Gran Sasso dei The Fuzzy Dice. Alle 22.30 al Treasure Island di Pineto arrivano i Kom per rendere omaggio a Vasco Rossi; al Ristorante Pizzeria Miramare di Tortoreto tributo a Rino Gaetano a cura dei Rinocantando. Si balla al One Hundred (latino e disco i due aree distinte; possibilità di cena a base di pizza, carne o con menu alla carta) e al Sixteen di Martinsicuro. Musica latina a Il Gattopardo di Alba Adriatica e al BluMax di Tortoreto, dove però sarà riservato spazio anche al liscio. Musica anni 80′ e ’90 al Mya di Colonnella.

Domenica 17 febbraio 2019

Alle 17 al Teatro Comunale di Teramo va in scena Alice, una avventura fantastica in un mondo straordinario e pieno di personaggi divertenti. A partire dalle 17 all’Aula Magna del Convitto Nazionale Delfico di Teramo concerto dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese. Dalle 18.30 tributo agli AC/DC in compagnia dei Corrente Alternata al Cafè Eldorado di Roseto degli Abruzzi. Cena e dopocena al Dolce and co. di Mosciano Sant’Angelo: in consolle musica selezionata dal dj Filippo Porrini mentre la voce sarà quella di Andrew DG.