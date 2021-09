“Weekend della Gentilezza Con Energia” a Giulianova: ecco quando

GIULIANOVA – Si terrà oggi, domenica 12 Settembre, l’ultimo appuntamento dei “Weekend della Gentilezza Con Energia”, il percorso ludico-educativo promosso, nei fine settimana estivi, da “Con Energia Spa”, in collaborazione con “M&FA Giulianova”, il “Villaggio della Gentilezza” e “Studio 2.0”, con il patrocinio del Comune di Giulianova. L’evento, che sarà allestito stavolta in piazza Belvedere dalle 16 alle 20, è dedicato ai più piccoli perchè imparino, divertendosi, le parole e i comportamenti gentili che ci guidano nella vita di tutti i giorni.

Tante le iniziative in programma, tra cui laboratori creativi di lettura, musica e teatro. Previsto anche l’Open Day del mini Basket della scuola Asd Minibasket e Femminile Adriatica, che si svolgerà, sempre al Belvedere, per i bambini dai 4 agli 11 anni. La partecipazione è gratuita.

“Si tratta – spiega l’assessore Marco Di Carlo – di un’iniziativa dedicata ai bambini per offrire loro un pomeriggio di gioco e d’intrattenimento con un filo conduttore speciale, quello della gentilezza. Un tema che va assolutamente promosso con progetti come questo, per diffondere la buona educazione, ma anche lo spirito di comunità e la curiosità verso il mondo”.