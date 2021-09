La Riserva e il Santo il 12 settembre: ecco il programma

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il prossimo 12 Settembre alle ore 17.15 inizierà l’evento La Riserva e il Santo. La partenza è fissata in Via Accolle a Roseto all’altezza della Diodoro Ecologia. Patrocinato dalla Regione Abruzzo, Provincia di Teramo e Comune di Roseto, porterà a conoscere gli antichi percorsi verso montepagano fino alla splendida fontana d’accolle.

Una escursione che ripercorrerà le origini di Roseto, ammirando l’ultima quota esistente, per poi concentrarsi sulla storia locale e sulla natura. Alle 18.15 si arriverà alla Fontana D’Accolle , con l’associazione il Sentiero di Andreina Moretti, dove inizierà un meraviglioso spettacolo teatrale dialettale per narrare la leggenda della Fontana del Santo. Una rappresentazione che, con toni divertenti, evidenzia come in passato le donne erano discriminate e come, con intelligenza e l’aiuto di un santo, superarono le difficoltà. Per le 19.00 è previsto il rientro.

L’evento è inserito nel calendario “Liberi di Essere” della Riserva Borsacchio che ad oggi ha già registrato oltre 3000 presenze. La natura e gli spazi aperti hanno consentito un calendario lungo, impegnativo ma sempre apprezzato da turisti e cittadini.