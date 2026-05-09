TUA4FLY, al via i bus diretti tra Aeroporto d’Abruzzo e stazione di Pescara

PESCARA – Un collegamento diretto, rapido e pensato per garantire la massima integrazione tra trasporto aereo e mobilità regionale. Si chiama TUA4FLY il nuovo servizio di autobus che, entro il mese di maggio, collegherà l’Aeroporto d’Abruzzo alla stazione ferroviaria di Pescara in coincidenza con tutti i voli in arrivo e in partenza. Il progetto è stato presentato dal presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, dall’assessore ai Trasporti Umberto D’Annuntiis e dal sindaco di Pescara Carlo Masci, insieme ai vertici di Saga e Tua.

Il servizio, illustrato nel dettaglio dal presidente Saga Giorgio Fraccastoro, dal presidente Tua Gabriele De Angelis e dai dirigenti dell’azienda di trasporto, prevede una programmazione flessibile e modulata in base all’operativo dei voli. Ogni giorno della settimana avrà un numero diverso di corse, calibrate sugli orari reali di arrivi e partenze.

Come funzionerà TUA4FLY

Le corse in partenza dall’aeroporto sono previste 30 minuti dopo l’atterraggio dei voli, mentre quelle dalla stazione ferroviaria garantiranno l’arrivo in aeroporto almeno un’ora prima della partenza. Un modello pensato per assicurare la massima puntualità e ridurre i tempi di attesa.

A maggio, nei giorni di maggiore traffico – come il sabato – l’aeroporto gestirà 36 voli tra arrivi e partenze; nei giorni più tranquilli, come il lunedì, saranno 22. Da giugno, con l’intensificarsi della stagione estiva, la programmazione verrà ulteriormente adeguata.

Biglietti integrati e costi

Il biglietto costa 3 euro, ha validità 90 minuti ed è utilizzabile anche sulle altre linee urbane. Può essere acquistato:

direttamente a bordo

tramite App Tua

su tutti i canali di vendita Trenitalia (sito, app, self service, biglietterie, agenzie, tabaccai PUNTOLIS, Mooney)

Un’integrazione che permette di connettere l’aeroporto con l’intero territorio regionale attraverso la rete ferroviaria.

“Un servizio dedicato ai passeggeri”

“Siamo enormemente soddisfatti dell’avvio di questo progetto – ha dichiarato il presidente di Saga, Giorgio Fraccastoro – frutto della sinergia tra Regione, Saga, Tua e Comune di Pescara. Calibrare il trasporto sull’operativo dei voli significa rendere lo scalo più accessibile e offrire ai passeggeri un servizio praticamente dedicato. Un aeroporto funziona davvero quando è al centro di una mobilità integrata, e oggi possiamo dire di aver raggiunto un obiettivo essenziale”.

Con TUA4FLY, l’Abruzzo compie un passo avanti verso un sistema di mobilità più moderno, coordinato e orientato alle esigenze dei viaggiatori, in vista di una stagione estiva che si preannuncia particolarmente intensa.

Servizio e foto a cura di Roberto di Blasio