I° Premio Pasquale Pacilio oggi a Pescara

Alla premiazione sarà presente anche Sergio Rizzo, vicedirettore di Repubblica, che riceverà una targa di riconoscimento

PESCARA – Il Premio, istituito dal Co.Re.Com. Abruzzo, intende celebrare la memoria di Pasquale Pacilio, storico giornalista abruzzese che ha contribuito alla nascita e alla diffusione delle prime TV private nella nostra regione e con l’occasione valorizzare le tante professionalità esistenti in questo settore insieme alle nuove leve.

Per ricordare la figura e la carriera del giornalista e affrontare il tema del valore strategico dell’informazione del territorio, il Co.Re.Com. oggi, 27 settembre, terrà una tavola rotonda presso l‘Auditorium Petruzzi a Pescara, in Via delle Caserme, 24 alle ore 17.30, che si concluderà con la premiazione della studentessa Chiara Bonatti, per la migliore tesi di Laurea, vincitrice di uno stage retribuito presso una Tv locale, la consegna di una targa di riconoscimento a Sergio Rizzo, come giornalista e saggista di rilievo nazionale e ad Antimo Amore della Rai Abruzzo.