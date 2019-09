Francavilla, cercasi casa per il cane Lucky: ecco chi contattare

LNDC: “L’ideale per Lucky sarebbe un’adozione come unico animale, perché non va assolutamente d’accordo né con i gatti né con i suoi simili maschi”

FRANCAVILLA AL MARE – Gli attivisti LNDC hanno salvato e curato questo giovane molossoide e cercano per lui una nuova casa dove trovare la serenità e la calma che ora non riesce ad avere nel box. L’appello della Lega Nazionale per la difesa del cana e di aiutaeli a trovare per lui un’adozione responsabile e consapevole dell’impegno necessario per accudire un cane per tutta la vita.

Lucky è poco più di un cucciolone, incrocio pitbull, di circa 2 anni con un occhio color ghiaccio che lo rende ancora più particolare e bello. Verso la fine di luglio è stato trovato a vagare a Francavilla, in provincia di Chieti, e aveva delle ferite molto profonde sul collo e i volontari della Sezione LNDC locale si sono subito attivati per recuperarlo e metterlo in sicurezza. Ovviamente, al momento del ritrovamento, era sprovvisto di microchip e per questo non è stato possibile risalire a chi l’aveva abbandonato o forse semplicemente smarrito.

Da un controllo veterinario le ferite sono risultate essere dovute a una brutta dermatite non curata, che gli aveva procurato delle vere e proprie piaghe. I volontari si sono quindi fatti carico delle sue cure e ora è tornato in perfetta salute. È anche risultato negativo alla leishmaniosi ed è stato castrato. Come quasi tutti i molossoidi della sua età è un cane molto esuberante e attivo, che sta soffrendo tanto la vita in box. Per questo gli attivisti stanno cercando per lui qualcuno che voglia adottarlo e donargli una nuova possibilità di essere felice.

L’ideale per Lucky sarebbe un’adozione come unico animale, perché non va assolutamente d’accordo né con i gatti né con i suoi simili maschi, da parte di una persona che conosca i molossoidi e sia in grado di gestire adeguatamente la sua esuberanza. Lui comunque è molto collaborativo, sa andare bene al guinzaglio e, in un contesto di tranquillità casalinga, siamo sicuri che potrà trovare la calma e la serenità che attualmente gli manca.

Per informazioni e per adottare Lucky, contattate il 339 608 8915.