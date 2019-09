L’Aquila, oggi in Commissione Territorio il Report sulla Ricostruzione

L’AQUILA – La seconda Commissione consiliare dell’Aquila, Gestione del Territorio, presieduta dal consigliere comunale Luca Rocci, si riunirà oggi, mercoledì 18 settembre, nella sala “Eude Cicerone” della sede comunale di Villa Gioia.

L’ordine del giorno della seduta prevede un Report sulla Ricostruzione, con interventi dell’assessore con delega alla ricostruzione privata Ing. Vittorio Fabrizi e del titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione del Comune dell’Aquila (Usra) Salvo Provenzano.

“A pochi mesi dalla mia elezione, dopo circa due anni, – ha dichiarato in una nota il presidente Rocci – si torna a riunire la II Commissione Consiliare su una tematica importantissima per la nostra città, la Ricostruzione.”

“Sarà un’occasione importante per fare una analisi sullo stato dell’arte, ma anche un momento di approfondimento e riflessione su quelle che sono le criticità di oggi. Sicuramente sarà una riunione importante – ha concluso Rocci – per capire quelle che sono le problematiche e gli impedimenti che ancora oggi tengono al palo la ricostruzione delle frazioni.”

