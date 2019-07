Bambini al Museo, il programma estate 2019 a Giulianova

GIULIANOVA – Dopo il successo della scorsa Estate, tornano i laboratori dedicati ai bambini organizzati dal Polo Museale Civico di Giulianova in collaborazione con la Cooperativa “Virate” e sostenuti dall’Assessorato alla Cultura, stavolta con un calendario ancora più ricco, per far conoscere in maniera scientifica e divertente ai giovanissimi cittadini e turisti la storia e il patrimonio culturale della città. Fino a metà settembre, dal martedì al venerdì sono in programma ben cinque laboratori, pensati per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, che si avvicenderanno negli spazi e nelle sedi del Polo Museale e nel centro storico acquaviviano.

Si inizia il martedì con “Il piccolo archeologo”, adatto a bambini tra 7 e 11 anni, che offre l’occasione di trasformarsi in giovani archeologi facendo un vero e proprio scavo alla scoperta dei reperti di Castrum Novum, guidati dall’archeologa Andrea Mazzarulli. L’appuntamento è alle ore 18.00 presso il Museo Civico Archeologico “Torrione La Rocca” in via del Popolo.

Il giovedì verrà dato spazio alla fantasia e alla realizzazione di forme e sculture in cartapesta e in tecniche miste con il laboratorio “Note di colore”, adatto a bambini dai 5 ai 10 anni. Attraverso l’utilizzo di materiali semplici i bambini potranno creare la loro opera con la guida dell’esperta di grafica Patricia Piccioni e di didattica laboratoriale Valeria Marziani. Ci si vede tutti i giovedì alle ore 18.30 presso la sala didattica del Punto Informazioni e Accoglienza dei Musei Civici in Piazza Buozzi.

A partire dal mese di agosto il martedì si raddoppia con un laboratorio serale, “La città con i piedi d’argilla”, per bambini tra i 5 e 10 anni che saranno guidati in un’esperienza sensoriale di manipolazione dell’argilla attraverso il gioco e la creatività, con l’esperta in didattica della scultura Noemi Caserta. L’appuntamento è per le ore 21.00 presso la sala didattica del Punto Informazioni e Accoglienza dei Musei Civici in Piazza Buozzi.

Per i più grandi, un laboratorio tutto nuovo per tutti i mercoledì di agosto, “Il Diario di Giulia”, adatto a ragazzi di età compresa tra i 9 e 14 anni, che potranno fare una visita della prima città del Rinascimento e lavorare sulla sua mappa muta per scoprirne il disegno urbano, tutto da appuntare su un diario, guidati dall’esperta di didattica museale Daniela Ferrante. L’appuntamento è alle ore 18.00, presso la sala didattica del Punto Informazioni e Accoglienza dei Musei Civici in Piazza Buozzi.

Infine, il venerdì dal 19 luglio al 30 agosto è la volta di “Gurda, scatta, crea”, indicato per ragazzi tra i 9 e 14 anni, muniti smartphone! Li attende un laboratorio creativo per giovani fotografi che esplorando il centro storico di Giulianova potranno realizzare la propria raccolta guidati dalla fotografa Emanuela Amadio. Il punto di partenza del laboratorio è la sala didattica del Punto Informazioni e Accoglienza dei Musei Civici in Piazza Buozzi alle ore 18.00.

COME PARTECIPARE

I laboratori sono a pagamento e prevedono un costo di € 7,00 a partecipante per “Il piccolo archeologo”, “La città con i piedi d’argilla” e “Note di colore”, mentre di € 10,00 per “Il diario di Giulia” e “Guarda, scatta e crea”.

Per partecipare è necessaria la prenotazione entro le ore 13.00 del giorno del laboratorio e tutti i laboratori verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 7 partecipanti, fino ad un massimo di 15.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare lo 085.8021290 o 349.3251050, o inviare una mail a museicivici@comune.giulianova.te.it. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti seguiteci sul sito www.giulianovaturismo.it e sulla pagina Facebook del Polo Museale Civico di Giulianova.