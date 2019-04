Eventi a Chieti: weekend dal 12 al 14 aprile

Cosa fare nel secondo weekend di aprile nel teatino? In primo piano la Passione di Cristo a Bucchianico e il Festival degli artisti di strada



CHIETI – Tanti gli eventi in programma nel fine settimana di aprile e Chieti e provincia. Partiamo da quelli in preparazione alla Santa Pasqua ormai alle porte: a Bucchianico si svolge la Passione, rappresentazione degli ultimi giorni della vita di Cristo.

Sabato e domenica al Centro Commerciale Centro d’Abruzzo a San Giovanni Teatino appuntamento con il Festival degli artisti di strada: due giorni con artisti speciali che porteranno tanta allegria e spettacolo.

Se siete amanti del teatro al Politeama Ruzzi di Vasto l’attore comico Dado mette in scena una delle qualità più represse dell’individuo della società moderna: l’impertinenza. Al Teatro Comunale di Orsogna tocca a L’Aquilone, l’operetta in tre atti di Plinio Silveri. Segnaliamo anche Reparto Amleto a Palazzo Sirena a Francavilla, l’Orlando- Furiosamente solo rotolando da Cunta Terra e Ora partlo io al Piccolo Teatro dello Scalo di Chieti.

Se invece cercate della buona musica, come sempre, sono tante le proposte dei locali con live (di Direzioni parallele, les Sauvages e Polemica) e tributi a grandi artisti nazionali e internazionali, da Elvis Presley a Renato Zero passando per Laura Pausini.

Volete trascorrere qualche ora all’aria aperta? Ulltimissime ciaspolate di stagione, con aperitivo allo chalet e sosta relax al centro benessere in località Majelletta oppure con polenta in chalet. Si va anche a cavallo da Punta Penna a Punta Aderci e a piedi alla Cascata di San Giovanni. Torna l’aperitivo cenato al Trabocco a San Vito Chietino. Per gli appuntamenti culturali ricordiamo che proprio in quest’ultima località Cristina Mosca presenta il suo libro Con la pelle ascolto alla Libreria Barbati a Lanciano. Possibiltà di ballare latino o milonga e di giocare a Il cervellone quiz a Torrevecchia Teatina o a Francavilla al mare. Per quanto riguarda le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli di tutti gli eventi di Chieti si possono visualizzare sul calendario, in costante aggiornamento.

Mostre:

Al Museo Michetti di Francavilla al mare La libertà nelle arti visive 2

A Palazzo D’Avalos a Vasto Farfalle nel mondo

Eventi di più giorni

sabato e domenica: Festival degli artisti di strada al Centro Commerciale Centro d’Abruzzo a San Giovanni Teatino

Venerdì 12 aprile 2019

Seminario sulla depressione a Palazzo Crecchio a Lanciano

Cristina Mosca presenta Con la pelle ascolto alla Libreria Barbati di Lanciano

Al Teatro Comunale di Orsogna l’operetta L’Aquilone

Dado in L’impertinente al Politeama Ruzzi di Vasto

Il cervellone quiz al Ristorante Le Duchesse di Torrevecchia Teatina

Reparto Amleto all’Auditorium di Palazzo Sirena a Francavilla al mare

Da Cunta Terra a Chieti in scena Orlando – Furiosamente solo rotolando

Tributo a Renato Zero al Siren’s Corner di Francavilla al mare

Direzioni Parallele live all’Hosteria del Castello a Ortona

Allo Stammtisch Tavern di Chieti musica Anni 70 in compagnia dei Les Sauvages

Tributo a Elvis Presley dei King Providence allo Schiavone & co a San Giovanni Teatino

Milonga all’Amadeus di Brecciarola

Sabato 13 aprile 2019

A cavallo da Punta Penna a Punta Aderci

Ciaspolata con polenta in chalet

Ciaspolata con aperirivo in chalet e centro benessere

Aperitivo cenato sul Trabocco

Escursione alla cascata di San Giovanni

Al Teatro Comunale di Orsogna l’operetta L’Aquilone

Al Piccolo Teatro dello Scalo a Chieti in scena Ora parlo io

Tributo a Laura Pausini dei LauraLive allo Stammtisch Tavern di Chieti

Polemica live all’Enigma Caffè a Lanciano

Il cervellone quiz al Mondo Bongo a Francavilla al mare

Milonga La Maleta al Te Atelier a Chieti

Domenica 14 aprile 2019

Escursione in e-bike sulla Costa dei Trabocchi

A cavallo da Punta Penna a Punta Aderci

Ciaspolata con polenta in chalet e centro benessere

Alla scoperta degli antichi Egizi al Museo la Civitella

AlTeatro Marrucino di Chieti il concerto di pianoforte Colori dalla Spagna

Al Teatro Finamore di Gessopalena Domenico Turchi in Racconti

La Passione di Cristo a Bucchianico

Domenica latina al The Hostel di Chieti

Si balla all’Arhea latina di Vasto.