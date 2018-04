Weekend in Abruzzo – eventi del 27, 28 e 29 aprile 2018

Quali sono gli appuntamenti che ci attendono per il weekend in Abruzzo? In primo piano Sottocosta, la Festa del carciofo, la Festa della Sfogliatella, la Fiera campionaria di Avezzano e il concerto di Luca Barbarossa

Sottocosta, la Festa del carciofo, la Festa della Sfogliatella, la Fiera campionaria di Avezzano, i concerti di Luca Barbarossa e dei Bandabardò. E ancora il teatro con “Itaca”e “Uno nessuno centomila”, le mostre, le escursioni. In Abruzzo l’ultimo weekend di aprile è ricco di appuntamenti, all’aperto e “non”. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma. Di seguito i principali appuntamenti nelle quattro province.

Eventi 27-29 aprile: Pescara – Chieti – L’Aquila – Teramo

Per tutto il weekend al Porto Turistico di Pescara si svolge la quinta edizione di “Sottocosta, fiera della nautica da diporto”. Sabato prende il via ad Avezzano la quinta edizione della Fiera Campionaria Magia del fare. Domenica a Roseto degli Abruzzi è in programma “Roseto ti va volare”, festival tra cielo e gusto mentre, sempre nel teramano, si rinnova l’appuntamento con “Mutignano in fiore 2018″. Per gli appuntamenti enogastronomici si segnalano due eventi in programma nel teatino: la Festa del carciofo a Cupello e la Festa della sfogliatella a Lama dei Peligni.

Proseguono per tutto il weekend al Museo Paparella di Pescara la mostra dal titolo “Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi”, presso la Fondazione Zimei di Montesilvano la personale di Luca Vitone, alla Galleria d’Arte Pentagono quella dell’artista ligure Francesco Musante e all’Auditorium di San Evangelista a Penne quella internazionale “Penne umori e colori”. A Chieti La Galleria Di Nardo ospita la mostra d’arte personale dell’artista Luca Bellandi mentre presso la RSA Santiago di Lanciano è possibile visitare la mostra fotografica “Corsa in frantumi”.



Per il teatro sabato al teatro Tosti di Ortona è la volta di “Scena da matrimonio” mentre al Talia di Tagliacozzo tocca a “Uno nessuno e centomila”. Domenica al Teatro Centro Lucia Botticino di Pescara Lino Guanciale porta in scena la sua “Itaca”.

Venerdì concerto in piazza a Civitella del Tronto dei Bandabardò e a San Salvo dei Tequila & Monteplciano Band. Sabato sempre a San Salvo è la volta di Luca Barbarossa, artista dalla trentennale carriera. Musica dal vivo per tutti i gusti in tanti locali e tante serate in discoteca, caraibiche e non.

E per finire lo sport con gli “Internazionali di Abruzzo” a Francavilla al Mare e la “Giornata mondiale del tai Chi” in programma sabato a l’Aquila. Numerosissime le gite all’aperto: a piedi, a cavallo, in canoa, di giorno e al chiar di luna.