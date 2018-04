Weekend a L’Aquila: gli eventi del 27, 28 e 29 aprile 2018

Quali appuntamenti con la movida ci attendono a L’Aquila in questo fine settimana? In primo piano la Festa patronale di San Panfilo a Sulmona e la Fiera Campionaria di Avezzano

Festa patronale di San Panfilo a Sulmona, Fiera Campionaria di Avezzano e “Uno nessuno centomila al teatro Talia di Tagliacozzo”. Sono questi gli appuntamenti principali dell’ultimo weekend aquilano di aprile. Si svolge inoltre la XVIII Marcia de “Il Sentiero della Libertà”, trekking di circa 60 Km, di livello escursionistico, suddiviso in 3 tappe e 3 giorni, sui sentieri che attraversano la Majella. Ma vediamo nel dettaglio gli eventi in programma ricordando che i dettagli si possono trovare accedendo al calendario eventi su L’Aquila e dintorni.

Venerdì 27 aprile 2018



Prima giornata a Sulmona della Festa di San Panfilo con l’esposizione in chiesa della pregiata statua a mezzobusto del Santo, realizzata in oro e argento nel 1500. Per la musica dal vivo, alle ore 22.30 all’Irish cafè ci saranno le Wide Hips 69. Alle ore 23 al Soulkitchen di Sulmona live dei Kom: i più grandi successi di Vasco Rossi e Ligabue cantati e musicati da Mirco Salerni e Agostino Balice. Si balla a La Mala Lengua e al Gran Cafè di Avezzano.

Sabato 28 aprile 2018

Seconda e ultima giornata della Festa di San Panfilo a Sulmona con Messa solenne, processione nel centro storico e bancarelle con prodotti tipici gastronomici e merci varie. Ha, invece, inizio ad Avezzano la quinta edizione della “Fiera campionaria Magia del fare”. Per le gite all’aria aperta si va a cavallo nella Valle di Scanno e in canoa sul Lago di San Domenico. Alle 17 al Palazzo del Capitano di Castelvecchio Calvisio si inaugura la personale di Serena Ciccone. Alle ore 17.30 all’Auditorium del Parco è tempo di “Il pesce Cola, Leggende del Mediterraneo”, cantata per soli, recitanti, pianoforte, coro e orchestra da camera. Alle ore 21 al Teatro Talia di Tagliacozzo va in scena “Uno, nessuno, centomila” con Enrico Lo Verso. Allo Spazio Rimediato alle ore 21 il sassofonista Piero Delle Monache presenterà il nuovo album RoadMovie, dopo averlo proposto alle ore 18.30 anche alla Libreria Polarville. Si balla alla Pinacoteca, al Fragile e al Guernica.

Domenica 29 aprile 2018

Per la giornata di domenica 29 sono previste escursioni a piedi sul Monte Pizzalto e ai laghetti di Campo Imperatore (anche con cane al seguito) e in notturna a Rocca Calascio oltrechè passeggiate a cavallo nella Valle di Scanno. Seconda giornata della Fiera campionaria magia del fare ad Avezzano. Per i più sportivi al Parco del Castello Giornata mondiale di Tai Chi. Alle ore 19 alla Basilica di San Bernardino va in scena “Caterina a piedi nudi nel vento”, spettacolo in onore di Santa caterina da Siena Voce recitante di Edoardo Siravo e gli artisti del teatro dei 99.