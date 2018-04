Weekend a Teramo: gli eventi del 27, 28 e 29 aprile 2018

Quali appuntamenti con la movida ci attendono a Teramo in questo fine settimana? In primo piano “Roseto ti fa volare”, “Mutignano in fiore” e il concerto dei Bandabardò

Due importanti manifestazioni sono al centro dell’ultimo weekend di aprile teramano: la prima Edizione di “Roseto ti fa volare” e il ritorno di “Mutignano in fiore”, oltre al concerto gratuito dei Bandabardò in piazza a Civitella del Tronto. Non mancano, inoltre, le consuete serate live e disco nei locali. Proseguono per tutto il weekend le mostre “Ricordiamo la liberazione” a Palazzo Pangia a Montepagano e “Liberamente”, dedicata all’arte contemporanea, a Villa Filiani a Pineto. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario eventi su Teramo e dintorni.

Venerdì 27 aprile 2018

Ultimo giorno per poter visitare da RespirArt a Giulianova la bipersonale di due artisti abruzzesi a confronto: Lucio Monaco e Pierpaolo Mancinelli. A partire dalle ore 9.30 al Blu Palace di Mosciano Sant’Angelo conferenza, con ingresso gratuito, sul tema della privacy e delle novità apportate in materia dal nuovo regolamento europeo. Alle ore 16 visita guidata alla Torre del Cerrano. Dalle ore 20.30, all’Inclusive Cafè di Mosciano Sant’Angelo, serata dedicata al sigaro cubano. Alle ore 21, in occasione della Festa di Santa Maria dei Lumi a Civitella del Tronto concerto gratuito dei Bandabardò, uno dei gruppi più amati della musica folk rock italiana. Live pop-rock anni ’90-2000 con i Tano il Pellicano al Wood di San Nicolò a Tordino (ore 21) degli Otu al Sound di Teramo (ore 22), del Massimo Manzi Trio e di Sabatino Matteucci all’Officina (ore 22). Tributo ai Coldplay in compagnia degli Evercold al Bar Di Sante di Bellante (ore 22.30). Dalle ore 23 musica techno/elettro dance in compagnia di Mauro Pomponi e Federico Falconi al Caffè dell’Olmo di Teramo. Serata latina al BluMax di Tortoreto e al El Viernes Loco di Montorio a Vomano; Classic House Music Party al Sound di Teramo.

Sabato 28 aprile 2018

Alle ore 16 visita guidata alla Torre del Cerrano, oltre alle altre iniziative di primavera nell’Area del Cerrano. Dalle ore 20 all’Hotel Cristallo di Giulianova concerto per contrabbasso solo di Giacomo Piermatti, già protagonista in numerosi festival internazionali. Alle ore 21, al Teatro Comunale di Teramo, Elio Germano e Teho Teardo portano in scena “Viaggio al termine della notte”, liberamente tratto dal capolavoro di Louis-Ferdinand Céline in una versione completamente rinnovata nelle musiche e nei testi. Alle ore 23 sul palco del Tuttotondo di Teramo salirà Filippo Graziani, che, oltre ai brani tratti dai suoi dischi proporrà un omaggio al padre Ivan. Serata latina in una delle due sale del One Hundred di Martinsicuro (l’altra, Joy, sarà dedicata, come sempre, alla disco commerciale), al Mamboking di Torricella sicura, al Mya (ex Modà) di Colonnella; ultima notte prima dell’estate al Villa Gattopardo di Alba Adriatica e dance commerciale al James Joyce Disco Pub di Teramo.

Domenica 29 aprile 2018

Presso il lungomare di Roseto degli Abruzzi si svolge la prima edizione di “Roseto ti fa volare”, festival e tra cielo, gusto ed emozioni con possibilità di volo in mongolfiera. Torna l’appuntamento con “Mutignano in fiore”, la mostra mercato delle piante fiorite, officinali, erbacee perenni, giunta quest’anno alla sua terza edizione. Dalle ore 9.30 e per tutto il giorno i ragazzi dai 5 ai 15 anni potranno divertirsi al Campo Avventura di Mosciano Sant’Angelo. Sempre per i bambini da 5 a 12 anni appuntamento alle ore 11 a Civitella del Tronto con “Giochi…di Fortezza”, per far scoprire ai più giovani, attraverso letture, la storia e i segreti dell’importante baluardo. In serata live Direzioni Parallele ad Atri e virtù in musica (ore 21). Si canta al Karaoke e si balla (reggaeton ma anche altro) al OneHundred di Martinsicuro. Serata cubana all’On the road di Silvi e ultimo appuntamento stagionale al Novavita Beach di Giulianova.