Movida nel weekend a Pescara: eventi 27-29 aprile 2018

Quali appuntamenti ci attendono a Pescara in questo fine settimana? In primo piano Sottocosta, la fiera della nautica da diporto, e il Tube Cult Fest 2018

PESCARA – Al centro del weekend pescarese del 27, 28 e 29 aprile c’è l’appuntamento con una delle più importanti nautiche del Centro Italia e per gli amanti della musica dal vivo la seconda edizione del Tube Cult Fest. Tante, come sempre, le possibilità per gli amanti del ballo. Proseguono per tutto il weekend le seguenti mostre: al Museo Paparella la mostra dal titolo “Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi: dalla Puglia a Parigi attraverso la via degli Abruzzi“; presso la Fondazione Zimei di Montesilvano la personale di Luca Vitone, alla Galleria d’Arte Pentagono la mostra personale dell’artista ligure Francesco Musante e all’Auditorium di San Evangelista a Penne la mostra internazionale “Penne umori e colori”. Vediamo nel dettaglio gli appuntamenti con la movida a Pescara ricordando che nel nostro calendario è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli.

Venerdì 27 aprile 2018

Prima giornata al Porto Turistico di Pescara della quinta edizione di “Sottocosta, fiera della nautica da diporto”. In piazza Primo maggio mercatino dell’artigianato, antiquariato, fai da te, dolciario e hobbistica. In serata per gli appuntamenti relativi al Matta Festival in corso si segnalano due spettacoli: “120 gr” di e con Sara Pischedda e “Perdersi in un bicchier d’acqua” di e con Luca Castellano. Alle 20.30 prende il via l’edizione 2018 del “Tube Cult Fest”, che si svolge i due locali adiacenti: lo Scumm e il MamiWata. Tributo a Carlos Santana in compagnia dei Caas all’Osteria della musica di Cepagatti a Caparezza con “In nomine capa” al Loft 128 (dalle ore 21) e ai Pearl Jam allo Jammin’Club di Montesilvano con i Who killed Rudolph (dalle ore 22.30). Si balla alla Discoteca Moma, El Guiro Disco Club, Cantieri Urbano, Qube e all’Unicentro (milonga).

Sabato 28 aprile 2018

Prosegue al Porto Turistico “Sottocosta, la fiera della nautica da diporto”. Per gli amanti della natura e delle gite all’aria aperta si segnalano l’escursione nelle miniere della Majella e quella nella Valle dell’Orfento. Alle ore 21 allo Spazio Matta va in scena “Il discorso grigio”. Seconda e ultima giornata del Tube Cult Fest allo Scumm e al MamiWata mentre allo Jammin Club di Montesilvano alle 22 è la volta di un tributo alla leggenda della musica soul, Stevie Wonder. Dalle ore 22.30 al Babilonia spazio alla chitarra acustica di Andrea Castelfranato. Serata latina al Fico’s, Medusa e Nettuno Beach Club. Ma ci si può scatenare anche al Megà, Qube, Natura, Cantieri disco e Magika. Serata dance anche all’Osteria della musica di Cepagatti. Liscio e balli di gruppo all’Unicentro.

Domenica 29 aprile 2018

Terzo giorno al Porto turistico di Pescara di “Sottocosta, la fiera della nautica da diporto” tra le più importanti del Centro Italia. Dall’Arena del Mare fino allo Stabilimento Apollo, invece, prima giornata della Festa dell’artigianato. Alle ore 16 al Museo delle Genti d’Abruzzo incontro con Jörg Grünert che propone un a riflessione sull’arte. Alle ore 18 al Teatro Centro Lucia Botticino di Pescara Lino Guanciale porta in scena la sua Itaca. Vi piace camminare a contatto con la natura e volete provare l’esperienza al chiar di luna? In programma c’è l’escursione al tramonto all’Eremo di San Bartolomeo.