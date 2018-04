Weekend a Chieti: eventi del 27, 28 e 29 aprile 2018

Quali appuntamenti con la movida ci attendono a Chieti in questo fine settimana? In primo piano il concerto di Luca Barbarossa, la Festa del carciofo a Cupello e quella della sfogliatella a Lama dei Peligni

Concerti, musica dal vivo. Ma anche le prime feste di stagione, a Cupello e a Lama dei Peligni. Sono tanti, come di consueto, gli appuntamenti a Chieti e provincia. Prosegue al Civico 20 di Roccascalegna la mostra personale di pittura del maestro acquerellista abruzzese Juan Alfredo Parisse. La Galleria Di Nardo, ospita la mostra d’arte personale dell’artista Luca Bellandi mentre presso la RSA Santiago di Lanciano è possibile visitare la mostra fotografica “Corsa in frantumi”. Proseguono per tutto il weekend a Francavilla al mare gli Internazionali di Abruzzo di tennis. I dettagli si possono visualizzare sul calendario aggiornato su Chieti e dintorni.

Venerdì 27 aprile 2018



Proseguono a San Salvo i festeggiamenti per San Vitale, che culmineranno alle ore 21 con il concerto in piazza dei “Tequila Montepulciano Band”. Sempre alle ore 21 al Teatro Marrucino di Chieti è tempo di teatro dialettale con “Non ti pago”, omaggio a Eduardo De Filippo. La serata prevede due importanti iniziative solidali. Al Teatro Supercinema di Chieti concerto di più cori in favore della popolazione del Benin: prevista la partecipazione di Nduccio (ore 21). Sul palco dello Stammtisch Tavern, invece, alle ore 22.30 saliranno gli Heavenblat, accompagnati per l’occasione da Diego Regina, e i Malamadre: l’incasso sarà devoluto al Reparto Oncologico dell’Ospedale Santo Spirito di Pescara. Dalle ore 21 si gioca al Cervellone quiz da Schiavone & co a San Giovanni Teatino e si canta al Karaoke da Mondo Bongo. Dalle ore 22.30 tributo agli Evanescence in compagnia dei Missing notes al The Hostel e a Vasco Rossi al Siren’s Corner di Francavilla.

Sabato 28 aprile 2018

La Costa dei Trabocchi è sempre meta di escursioni: oggi il programma ne prevede una a cavallo fino a punta Aderci. In agenda anche la consueta visita mensile alla via Tecta. A Cupello si rinnova il tradizionale appuntamento con la “Festa del carciofo” e dalle ore 19.30 prima serata della Festa delle fave al Bar Il Peperoncino di Filetto. A Fossacesia, invece, ha inizio “Artigiangusto”, quattro giorni di grande festa tra artigianato, prodotti tipici, musica folk abruzzese e animazione “Festa del vino a primavera” a Lanciano che terminerà in serata con il live dei Tequila Montepulciano band. In serata quattro appuntamenti alle ore 21. In occasione della Festa di San Vitale a San Salvo, concerto in piazza, con ingresso libero e gratuito, di Luca Barbarossa: il cantautore romano proporrà i brani più famosi del suo repertorio ma anche quello presentato all’ultima edizione del Festival di Sanremo e altri più recenti. Al Teatro Marrucino concerto della violoncellista Maria Miele. Al Teatro Supercinema di Chieti spettacolo de i 4 Santi, con nuovi sketch e nuove parodie. Al Teatro Tosti di Ortona è la volta di “Scene da matrimonio”, atto unico liberamente ispirato al film “Casomai” di Alessandro D’Alatri, riscritto, adattato e diretto da Mauro Vanni. Al The Hostel tributo a David Bowie a cura degli Space Rebel (dalle ore 22.30).

Domenica 29 aprile 2018



Prosegue a Cupello la festa del carciofo e a Fossacesia Artigiangusto mentre a Lama dei Peligni mentre a torna l’appuntamento con la “Festa della sfogliatella”, dolce tipico della zona. Per le escursioni in programma c’è la passeggiata a cavallo dalla Spiaggia di Punta Penna a Punta Aderci. Alle ore 17 al Teatro Tosti di Ortona è la volta di “Scene da matrimonio” mentrealle ore 18 al Teatro Marrucino c’è il concerto di Lino Patruno His Blus Four. Alle ore 21, a Palazzo Sirena a Francavilla al mare, va in scena “Nightmare n.7″. Concerto gratuito di Marco Ligabue a Vasto, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Ss. Incoronata: a seguire spettacolo pirotecnico. Si balla latino al The Hostel di Chieti, all’Arhea di Vasto e al Tacco 12 di San Salvo (dopo l’inaugurazione del nuovo club che prevede un ricco buffet).