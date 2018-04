Weekend in Abruzzo – eventi del 20, 21 e 22 aprile 2018

Quali sono gli appuntamenti che ci attendono per il weekend in Abruzzo? In primo piano la Mostra del Fiore, e Florviva a Pescara, la Fiera dell’Agricoltura a Montorio al Vomano e la Festa del cioccolato a L’Aquila

Fiere, mostre, spettacoli teatrali, concerti, musica dal vivo, serate disco. In Abruzzo il terzo weekend di aprile è ricco di appuntamenti, all’aperto e “non”. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma. Di seguito i principali appuntamenti nelle quattro province.

Eventi 20-22 aprile: Pescara – Chieti – L’Aquila – Teramo

Per tutto il weekend al Porto Turistico di Pescara si svolge la 42a edizione della Mostra del Fiore e la 17a di Florviva. Sabato prende il via a Montorio al Vomano la Fiera dell’Agricoltura mentre domenica a Teramo è in programma il Raduno delle auto d’epoca e di interesse storico. Passando agli appuntamenti enogastronomici, per tutti i tre giorni Festa del cioccolato artigianale in piazza del Duomo a L’Aquila e prima edizione di “Una birra non fa primavera” a Casoli. Sabato prima giornata all’Aurum di Pescara di SumEat Festival, la manifestazione dedicata alle eccellenze del territorio abruzzese; a Ofena Festa del Pane, olio & Montepulciano” e a Loreto Aprutino visita guidata di quello che è ritenuto “il borgo dell’Olio”.

Proseguono per tutto il weekend al Museo Paparella di Pescara la mostra dal titolo “Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi”, al Museo d’arte dello Splendore di Giulianova la mostra “Enigma e bellezza”, dedicata alle opere dell’ artista romano Emiliano Alfonsi, alla Galleria Di Nardo a Chieti Scalo l’esposizione delle opere dell’artista internazionale Luca Bellandi. Nell’aquilano, allo Spazio Maw di Sulmona si potrà visitare la mostra “Artificialia” di Fabio di Lizio e al Palazzo Fibbioni de L’Aquila “L’arte Dis-Velata” di Duilio Chilante.



Per il teatro venerdì all’Auditorium Diocleziano di Lanciano va in scena “Die Sture-La testarda” mentre alle ore 21 al Teatro Marrucino di Chieti è tempo di teatro dialettale con “La piazza annasconne…ma nun perde”. Sabato alle ore 21 al Teatro Talia di Tagliacozzo Lino Guanciale propone Itaca mentre domenica al Politeama Ruzzi di Vasto Pippo Franco presenta il suo “Svalutescion”.

Venerdì all’Auditorium di Palazzo Sirena a Francavilla al mare il concerto di Dario Deidda e Gegè Telesforo chiude l’edizione speciale di “Sotto le stelle jazz. Domenica sera Marcella Bella si esibisce in piazza Buozzi a Giulianova in un live durante il quale proporrà brani tratti dal suo repertorio e altri inclusi nel suo ultimo lavoro “Metà amore metà dolore”. Musica dal vivo per tutti i gusti in tanti locali e tante serate in discoteca, caraibiche e non.

E per finire numerosissime le escursioni in programma: nella Valle di Scanno (a piedi o a cavallo), sulla costa dei Trabocchi (a piedi o in ebike), ai laghetti magici nel parco del Lavino, alle sorgenti delle Cascate del Verde.