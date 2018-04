Weekend a Chieti: gli eventi del 20, 21 e 22 aprile 2018

Quali appuntamenti ci attendono a Chieti in questo fine settimana? In primo piano Svalutescion con Pippo Franco, la festa della birra a Casoli

Teatro, escursioni, concerti, musica dal vivo. Ma anche le prime feste di stagione, a Casoli e a Ofena. Sono tanti, come di consueto, gli appuntamenti a Chieti e provincia. Prosegue al Civico 20 di Roccascalegna la mostra personale di pittura del maestro acquerellista abruzzese Juan Alfredo Parisse. La Galleria Di Nardo, ospita la mostra d’arte personale dell’artista Luca Bellandi mentre presso la RSA Santiago di Lanciano è possibile visitare la mostra fotografica Corsa in frantumi. Da sabato fino al 29 a Francavilla al mare sono di scena gli Internazionali di Abruzzo di tennis.

Venerdì 20 aprile 2018



A Casoli prima edizione di “Una birra non fa primavera”. Alle ore 20 all’Auditorium Diocleziano di San Salvo, per il ciclo il Teatro della memoria, va in scena Die Sture – La Testarda mentre alle ore 21 al Teatro Marrucino di Chieti è tempo di teatro dialettale con “La piazza annasconne…ma nun perde”. Alle ore 20.45 presso l’Associazione Culturale Abruzzo Lab Peppe Milanta presenta il suo “Vinpeel degli orizzonti”. In serata a partire dale ore 21 all’Auditorium di Palazzo Sirena a Francavilla al mare il concerto di Dario Deidda e Gegè Telesforo chiude l’edizione speciale di “Sotto le stelle jazz”. Contemporaneamente, sempre a Francavilla, i The Joshua Trip U2 Experience rendono omaggio alla musica di Bono e soci al Siren’s Corner. Alle ore 22 i Bim Bum Bam, accompagnati nell’occasione da Stefano Bersola, propongono le canzoni dei cartoni animati allo Stammtisch Tavern mentre gli En?gna, affiancati dal produttore Kaizen, presentano Shardana, il loro ultimo lavoro al Beat di San Salvo. Sempre alle ore 22ive di lorenzo Di Deo al Cueva Brigante (ore 22) e dei Maloma all’Abbey Road Pub.

Sabato 21 aprile 2018

La Costa dei Trabocchi è meta di escursioni: oggi il programma ne prevede una in ebike e una a piedi. Per gli amanti della natura si segnala anche la giornata ecologica sulle Cascate del verde. A Casoli prosegue “Una birra non fa primavera”. Al museo La Civitella di Chieti si celegra la Giornata nazionale della cultura del vino e dell’olio. Alle ore 18 all’Hemingway di Vasto Federico Fabbri presenta il suo libro “L’inferno non ha nuvole”. Contemporaneamente presso il Foyer del Teatro Marrucino concerto del pianista Gabriele Taranto. E veniamo agli appuntamenti serali. Alle ore 21 al Circolo culturale Aldo Moro di San Salvo Federico Sirianni e Stefano Barbati rendono omaggio alla musica del grande Fabrizio De Andrè. Sempre a San Salvo si canta al Karaoke al Tacco 12 mentre si balla caraibico all’Elefante Rosa di Vasto.

Domenica 22 aprile 2018



La giornata all’aria aperta si apre e si chiude ai Trabocchi: sono infatti in agenda due escursioni, una a piedi e l’altra in ebike, e un aperitivo cenato al tramonto a San Vito chietino. Ma in programma c’è anche una escursione con geologo e laboratorio di giardinaggio sostenibile presso la Riserva Naturale Regionale Lecceta di Torino di Sangro. Presso i locali de La Castellana di Castelferrato, frazione di Torrevecchia, va in scena la prima edizione della festa del carciofo. A Casoli giornata conclusiva di “Una birra non fa primavera”. In serata, alle ore 21, al Politema Ruzzi di Vasto il comico Pippo Franco porta in scena il suo “Svalutescion”, spettacolo che tocca gli argomenti più disparati della società contemporanea, a partire proprio dalla attuale situazione economica che chi più chi meno, ha colpito un po’ tutti. Si balla latino al The Hostel di Chieti, all’Arhea di Vasto e al Tacco 12 di San Salvo e, dopo l’aperitivo cenato, anche a La Sfinge di San Salvo.