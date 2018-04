Weekend a L’Aquila: gli eventi del 20, 21 e 22 aprile 2018

Quali appuntamenti ci attendono a L’Aquila in questo fine settimana? In primo piano la Festa del cioccolato, Sulmona Comics & Games e Itaca con Lino Guanciale

Festa del cioccolato, Sulmona Comics & Games con special guest Cristina D’Avena, Festa Pane, olio e Montepulciano a Ofena e Itaca a Tagliacozzo con Lino Guanciale. Sono questi gli appuntamenti principali del terzo weekend aquilano di aprile. Proseguono allo Spazio Maw di Sulmona la mostra “Artificialia”, di Fabio di Lizio e al Palazzo Fibbioni de L’Aquila L’arte Dis-Velata di Duilio Chilante.

Venerdì 20 aprile 2018



Secondo giorno in piazza del Duomo a L’Aquila la “Festa del cioccolato artigianale” con laboratori, stand e spettacoli per grandi e piccini. Presso il Centro Acquisti Nuovo Borgo di Sulmona ha invece inizio la seconda edizione del “Sulmona Comics & Games”. Musica dal vivo alla Birreria del Gran Sasso in compagnia dei Battistiamo che renderanno omaggio alla musica di Lucio Battisti (ore 21) e dei Flog all’Enoteca V’Incanto di Carsoli (ore 23). Cena a base di cioccolato (e a seguire disco) a La Mala Lengua e a tema messicano al Fragile di Avezzano. Campari Party al Garbage di Pratola Peligna e Festa della birra al Soulkitchen di Sulmona.

Sabato 21 aprile 2018

Terza giornata della Festa del Cioccolato in piazza del Duomo a L’Aquila e seconda del Sulmona Comics & Games. Prima edizione della Festa Pane, olio e Montepulciano a Ofena. Iniziano anche nel piazzale antistante alla Basilica di Collemaggio il Campionati Italiani di tiro con l’arco a squadre. Per gli amanti delle gite all’aria aperto sono in programma escursioni sul Lago di Scanno (a piedi e a cavallo) e ai Laghetti dell’Imperatore. Per lo sport appuntamento a Rivisondoli per il Duathlon. Alle ore 18.00 nell’Auditorium del Parco concerto per il cinquantesimo anniversario dei Solisti Aquilani. Alle ore 21 al Teatro Talia di Tagliacozzo va in scena Itaca con Lino Guanciale. Per la musica dal vivo si segnalano il tributo a Pino Daniele che i Neri a Metà renderanno all’Albergo Excelsior a partire dalle ore 21 e i live di Shanna Watertown al Soulkitchen di Sulmona e de “I miei migliori complimenti” al Garbage, entrambi in programma per le ore 23. Si balla alla Pinacoteca e al Fragile.

Domenica 22 aprile 2018

Ultimo giorno a L’Aquila per la Festa del cioccolato e del Campionato italiano di tiro con l’arco a squadre. Si conclude anche il Sulmona Comics & Games al Centro Acquisti Nuovo Borgo, che vedrà la partecipazione di Cristina D’Avena e dei Bim Bum Bam, con le canzoni dei cartoni animati in primo piano. Tra le escursioni in agenda si segnalano quelle sul Monte Mileto, al Lago di Scanno e quella al Castello di Bominaco con pranzo finale a base di zafferano. Alle ore 18 all’Auditorium del Parco concerto della pianista Sunhee You. In serata, ad Avezzano, live delle Direzioni Parallele al Postaccio (dalle ore 19) e milonga al Fragile.