Weekend a Pescara: eventi del 20, 21 e 22 aprile 2018

Quali appuntamenti ci attendono a Pescara in questo fine settimana? In primo piano Mostra del fiore, Florviva, SumEat e la visita a Loreto Aprutino, borgo dell’olio

PESCARA – Al centro del weekend pescarese del 20, 21 e 22 aprile ci sono senza dubbio le fiere e gli appuntamenti dedicati alle eccellenze gastronomiche, senza tralasciare le escursioni e le tante possibilità per gli amanti del ballo. Proseguono per tutto il weekend le seguenti mostre: al Museo Paparella la mostra dal titolo “Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi: dalla Puglia a Parigi attraverso la via degli Abruzzi”; presso la sede della fondazione Pescarabruzzo in Corso Umberto I inaugura la mostra fotografica “Condividere…scattando 2018“; presso la Fondazione Zimei di Montesilvano la personale di Luca Vitone e presso la Sala degli Alambicchi dell’Aurum di Pescara “Holland-Arte in movimento”. Da sabato sarà possibile visitare presso la Galleria d’Arte Pentagono la mostra personale dell’artista ligure Francesco Musante.



Venerdì 20 aprile 2018



Prima giornata al Porto Turistico di Pescara della 42a edizione della Mostra del Fiore e della 17a di Florviva, con orario continuato dalle 10 alle 20. Alle ore 18 alla Libreria Primo Moroni Maurizio Di Fazio illustra il suo “Ho bisogno d’aria”. Alle ore 21 al Futuro Imperfetto 2.0 Domenico Imperato presenta il suo nuovo album, “Bellavista”, uscito lo scorso 2 febbraio. Sempre alle ore 21 omaggio alla musica del grande Lucio Battista in compagnia degli Anymalatina all’Osteria della musica di Cepagatti e alle 23 a quella degli Smiths e di Morissey a cura degli Spiritual Fort allo Scumm. Musica folk e blues con Phil Reynolds al Post Bar (dalle ore 22). Si balla alla Discoteca Moma, El Guiro Disco Club, Cantieri Urbano, Qube e all’Unicentro (milonga).

Sabato 21 aprile 2018



Prima giornata all’Aurum del SumEat Festival (proseguirà fino al 24), la manifestazione che ha l’obiettivo di celebrare le eccellenze del territorio abruzzese, cibo e non solo (in serata è prevista la partecipazione di Peppe Servillo), mentre proseguono al Porto Turistico la Mostra del Fiore e Florviva. Alle ore 16 è in programma una visita guidata a Loreto Aprutino, il borgo dell’olio. Alle 19 si corre la Pianella Night Run, una gara non agonistica di 5 km tra le vie del centro storico, nel cuore della terra dell’olio. Alle ore 20 appuntamento all’Azienda Vitivinicola Pallatini di Città Sant’Angelo per una cena-concerto in compagnia dei The Joshua Trip U2 Experience, che riproporranno i brani più famosi di Bono e compagni. Al Ristorante Emotif i Something renderanno invece un tributo ai Beatles. Musica anche allo Spazio Matta dove alle ore 22 è previsto il live di Erica Mou e allo Jammin Club di Montesilvano dove, sempre alle 22, saliranno sul palco Le Vie delle Indecisioni; dalle ore 22.30 al Babilonia è di scena il cantautore Paolo Tocco. Serata latina al Fico’s, Medusa e Nettuno Beach Club. Ma ci si può scatenare anche al Megà, Qube, Natura, Cantieri disco e Magika. Liscio e balli di gruppo all’Unicentro.

Domenica 22 aprile 2018



Vi piace camminare a contatto con la natura? In programma ci sono la passeggiata tra i magici laghetti del Lavino a Scafa, la visita al parco giardino dei Ligustri e l’escursione al tramonto all’Eremo di San Bartolomeo. Giornata conclusiva per Mostra del fiore e Florviva al Porto Turistico mentre prosegue all’Aurum il SumEat Festival. Alle ore 21.15 appuntamento al Teatro Massimo con la comicità dell’artista pugliese Uccio De Santis. Alle ore 22 all’Osteria della musica di Cepagatti Gianna propone nove brani inediti del suo nuovo album oltre ad altri pezzi tratti dal suo repertorio.