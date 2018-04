Weekend a Teramo: gli eventi del 20, 21 e 22 aprile 2018

Quali appuntamenti ci attendono a Teramo in questo fine settimana? In primo piano il concerto di Marcella Bella a Giulianova e la Fiera dell’Agricoltura a Montorio al Vomano

Il concerto in piazza a Giulianova di Marcella Bella, la Fiera dell’agricoltura a Montorio a l Vomano e il Raduno di auto d’epoca di interesse storico sono gli eventi di spicco di questo terzo weekend di aprile. Non mancano, inoltre, le consuete serate live e disco nei locali. Prosegue al Museo d’arte dello Splendore di Giulianova la mostra “Enigma e bellezza“, dedicata alle opere dell’artista romano Emiliano Alfonsi. Andiamo a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta.

Venerdì 20 aprile 2018



Dalle ore 9 in poi, presso la Riserva naturale Castel Cerreto, in località Pilone sdi Sant’Andrea, si svolge la 19a edizione della “Festa dell’Albero”: l’obiettivo della manifestazione è quello di porre un’attenzione particolare sulle specie arboree, elementi indispensabili al raggiungimento di un sano equilibrio tra comunità umane, ambiente ed agricoltura. Alle 18 alla Libreria La Cura di Roseto degli Abruzzi presentazione del libro “Lithium” di Fabio Iuliano mentre alle 18.30, per la rassegna Primavera dei libri, al Bar Gelateria Andy & Mary di Montorio al Vomano tocca a “Lighea”. In serata live dei The mighties all’Officina (ore 22) delle Direzioni Parallele al Calidarium di Notaresco (ore 22.30). Musica dal vivo, balli e animazione al Kronopolis di Colonnella. Serata latina al BluMax di Tortoreto e al El Viernes Loco di Montorio a Vomano; Classic House Music Party al Sound di Teramo.

Sabato 21 aprile 2018

Torna l’appuntamento a Montorio al Vomano con la “Fiera dell’Agricoltura”, giunta quest’anno ala sua edizione. In mattinata, sempre a Montorio al Vomano, proseguono le iniziative collegate alla rassegna Primavera dei libri: alle ore 10 presso la Bibilioteca del ricordo sara Caramanico presenterà il suo libro “Vite parallele” mentre alle 11 presso la scuola di musica incontro pubblico sul tema “Goethe o Beethoven”. Alle 18, presso la sede di Teramo Nostra, lo Scambialibro di aprile ospita Gianluca Morozzi, autore del romanzo “Blackout”. Alle ore 21 nel Teatro comunale di Pineto festa di un anno di attività della Masciulli Edizioni. Doppio appuntamento con la Cena con delitto: al Chi c’è c’è di Nereto e al Ristorante Pina di Isola del Gran Sasso. In quest’ultima località, presso la Cantina dei mestieri, i Battistiamo rendono omaggio alla musica del grande Lucio Battisti (dalle ore 20) mentre al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata fanno tappa con il loro Rumore Tour i Ros, reduci da X-Factor (ore 21). Live anche dei Superpusher al Sound (ore 22). Serata latina in una delle due sale del One Hundred di Martinsicuro (l’altra, Joy, sarà dedicata, come sempre, alla disco commerciale), al Mamboking di Torricella sicura, al Mya (ex Modà) di Colonnella e al Tuttotondo.

Domenica 22 aprile 2018

A Teramo, presso il piazzale del Palascapriano, alle ore 9, raduno delle auto d’epoca e di interesse storico. A Montorio al Vomano prosegue la “Fiera dell’Agricoltura”. Per gli amanti delle gite all’aria aperta sono in programma escursioni sulla cima della Montagna dei fiori e nell’Area del Cerrano. In serata tributo a Lucio Battisti in compagnia dei Battistiamo al bar La Chouette di Montorio al Vomano (ore 19) e Cronocena con delitto all’Hotel Villa Luigi di Martinsicuro (dalle ore 20). Si canta al Karaoke e si balla al OneHundred di Martinsicuro.