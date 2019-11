Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (29 novembre-1 dicembre)

Cosa fare nel weekend a cavallo tra novembre e dicembre 2019 in Abruzzo? In programma mostre, concerti, fiere, teatro e mercatini natalizi

Musica, gusto, divertimento e primi assaggi di Natale: sono solo alcuni degli elementi che caratterizzeranno questo weekend a cavallo tra novembre e dicembre, colmo di eventi e manifestazioni cui poter partecipare. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

NATALE – A Campo di Giove primo appuntamento con i Mercatini di Natale che quest’anno saranno ancora di più grande, in quanto ci saranno piu espositori con prodotti enogastronomici locali e tanti articoli di artigianato. Mercatini anche a Roccaraso. Entrambe le località potranno essere raggiunte con la Transiberiana d’Italia. A Tussio torna l’appuntamento con Natale nel Borgo. Per l’occasione il borgo illumina a festa le sue stradine e i suoi vicoletti per poter passeggiare tra bancarelle di artigianato, prodotti tipici locali e stand enogastronomici. Apre le proprie cantine per far ammirare vecchi mestieri, assaporare antichi sapori, ospitare opere artistiche.

A Scerni seconda edizione di Sapori e colori del Natale. Stands di prodotti gastronomici tipici del periodo natalizio e invernale: crespelle, dolci, castagne, miele, ventricina e salumi vari, formaggi, vino e olio. Inoltre oggetti artigianali prodotti da hobbisti, articoli da regalo: fiori e composizioni floreali, bigiotteria, tessuti e molto altro ancora. A Roccamontepiano Festa dell’avvento con falò e mercatino. Quinta edizione di Borgo dei Folletti a Treglio dove i bambini potranno partecipare a vari laboratori mentre presso gli stand gastronomici si potranno degustare prodotti tipici. Sabato inaugura il Villaggio di Natale di Giulianova con artigianato, prodotti enogastronomici, pista di pattinaggio, trenino, musica e spettacoli, Casa di Babbo Natale e animazione per bambini

MOSTRE – A Pescara si segnala la mostra fotografica Ora comincia il bello, presso gli spazi espositivi della Fondazione PescarAbruzzo. L’esposizione si compone di oltre 60 scatti inediti che raccontano l’avventura fiumana di Gabriele d’Annunzio dal punto di vista dei volontari che parteciparono alla spedizione. A Montesilvano la mostra personale di Cesira Verna dal titolo Le parole che non ho. La pittrice narratrice propone un percorso che produce una doppia narrazione. Da una parte la pittura materica che racconta la vita di una donna, la stessa artista, con immagini forti e piccoli particolari rubati alla vita quotidiana. Dall’altra un vero e proprio diario poetico narrativo che s’intreccia con la pittura e ne potenzia la forza espressiva.

CONCERTI – La Ciucculella a Vasto Marina propone un imperdibile appuntamento con la grande musica italiana d’autore: Fabio Concato e le atmosfere sofisticate di Paolo Di Sabatino e del suo Trio guideranno il pubblico in un viaggio emozionante alla scoperta del nuovo album ‘Gigi’: i successi più amati di Fabio Concato, riarrangiati in chiave jazz. Nicola Piovani, celebre pianista e compositore, premio Oscar per la colonna sonora del film “La Vita è Bella” di Roberto Benigni, sarà all’Auditorium Siena di Francavilla al mare con lo spettacolo concertante La musica è pericolosa.



TEATRO – Al Teatro Comunale di Orsogna Simone Cristicchi porta in scena HappyNext – La ricerca della felicità, spettacolo che si disvela tra canzoni, racconti e videoproiezioni tratte dall’omonimo documentario, presentandosi al pubblico come un cartografo dopo un lungo viaggio, aprendo la sua valigia di “ricercautore”, cercando di rispondere a domande importanti e vitali.

FIERE – Sabato e domenica cinquantaquattresima edizione della Fiera del Radioamatore e dell’elettronica a Pescara Fiere. Una Mostra mercato storica, fra le più classiche della città, che offrirà opportunità per gli appassionati del genere e tante novità e curiosità.

DISCO – Movida a non finire nel pescarese ma anche nell’aquilano e sulla costa teramana. Si balla latino ma anche commerciale e non mancano le occasioni per gli amanti del tango e della Milonga.

Stando alle previsioni meteo pare che ci si potrà concedere qualche escursione per anmmirare i colori accesi dell’autunno. Ma se proprio non si volessero sfidare i primi rigori di stagione un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Per quanto riguarda la programmazione nelle sale vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.