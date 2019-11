Cosa fare a Pescara nel weekend a cavallo tra novembre e dicembre? In evidenza le mostre e la Fiera del Radioamatore e dell’elettronica

PESCARA – Cosa fare a Pescara a dintorni nel weekend a cavallo tra novembre e dicembre? Per le mostre si segnala la mostra fotografica Ora comincia il bello, presso gli spazi espositivi della Fondazione PescarAbruzzo. L’esposizione si compone di oltre 60 scatti inediti che raccontano l’avventura fiumana di Gabriele d’Annunzio dal punto di vista dei volontari che parteciparono alla spedizione. A Montesilvano la mostra personale di Cesira Verna dal titolo Le parole che non ho. a pittrice narratrice propone un percorso che produce una doppia narrazione. Da una parte la pittura materica che racconta la vita di una donna, la stessa artista, con immagini forti e piccoli particolari rubati alla vita quotidiana. Dall’altra un vero e proprio diario poetico narrativo che s’intreccia con la pittura e ne potenzia la forza espressiva.

Venerdì al Teatro Massimo si terrà Le quattro stagioni, il concerto per violino e archi del compositore Philip Glass mentre all’Auditorium Flaiano andrà in scena Le coeur du mal, incentrato su vita e opere di Baudelaire. Al Centro Commerciale Pescara Nord di Città Sant’Angelo AnTo presenterà il suo ultimo cd Ridevano di me.

Sabato e domenica cinquantaquattresima edizione della Fiera del Radioamatore e dell’elettronica a Pescara Fiere. Una Mostra mercato storica, fra le più classiche della città, che offrirà opportunità per gli appassionati del genere e tante novità e curiosità.

Tra i tributi musicali si segnalano quello ai Dire Straits al Grand Canyon, quello dei Montepulciano ai Negroamaro al Temple Bar e quello a Ligabue dei Tra palco e realtà al Loft 128 di Spoltore. In quest’ultimo locale, invece, venerdì sera si potrà tornare bambini cantando le sigle dei cartoni animati in compagnai dei Bim Bum Bam

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

Evento di più giorni

Mostre

Ora comincia il bello: mostra per il centenario dell’imprea di Fiume

Mostra personale di Cesira Verna Le parole che non ho a Montesilvano

Venerdì 29 novembre

Le quattro stagioni al Teatro Massimo

Le coeur du mal all’Auditorium Flaiano

AnTo presenta Ridevano di me al Centro Commerciale Pescara Nord

Il tributo ai Dire Straits al Grand Canyon

Castagne e vino 2.0 da Art DiWine

Bim Bum Bam Cartoon Band al Loft 128 di Spoltore

Sabato 30 novembre

Castagne e vino 2.0 da Art DiWine

Kidcormer al Museo delle Genti d’Abruzzo

Il tributo dei Montepulciano ai Negroamaro al Temple Bar

Talent letterario Amici del viandante all’Auditorium Petruzzi

Il tributo dei Tra palco e realtà al Loft 128 di Spoltore

Domenica 1° dicembre

Percorso d’arte contemporanea al Museo delle Genti d’Abruzzo

Una domenica al Museo gratis