CHIETI – Sarà un weekend di grandi nome quello a cavallo tra novembre e dicembre nel teatino. La Ciucculella a Vasto Marina propone un imperdibile appuntamento con la grande musica italiana d’autore: Fabio Concato e le atmosfere sofisticate di Paolo Di Sabatino e del suo Trio guideranno il pubblico in un viaggio emozionante alla scoperta del nuovo album ‘Gigi’: i successi più amati di Fabio Concato, riarrangiati in chiave jazz. Nicola Piovani, celebre pianista e compositore, premio Oscar per la colonna sonora del film “La Vita è Bella” di Roberto Benigni, sarà all’Auditorium Siena di Francavilla al mare con lo spettacolo concertante La musica è pericolosa.

Al Teatro Comunale di Orsogna Simone Cristicchi porta in scena HappyNext – La ricerca della felicità, spettacolo che si disvela tra canzoni, racconti e videoproiezioni tratte dall’omonimo documentario, presentandosi al pubblico come un cartografo dopo un lungo viaggio, aprendo la sua valigia di “ricercautore”, cercando di rispondere a domande importanti e vitali.

Primi appuntamenti natalizi. A Scerni seconda edizione di Sapori e colori del Natale. Stands di prodotti gastronomici tipici del periodo natalizio e invernale: crespelle, dolci, castagne, miele, ventricina e salumi vari, formaggi, vino e olio. Inoltre oggetti artigianali prodotti da hobbisti, articoli da regalo: fiori e composizioni floreali, bigiotteria, tessuti e molto altro ancora. A Roccamontepiano Festa dell’avvento con falò e mercatino. Quinta edizione di Borgo dei Folletti a Treglio dove i bambini potranno partecipare a vari laboratori mentre presso gli stand gastronomici si potranno degustare prodotti tipici.

Tante la musica dal vivo nei locali con tributi a grandi artisti: si va da quello di Marco a Venditti all’Auditorium irena di Francavilla al mare a quello ai negroamaro al Siren’s Corner nella medesima località passando per l’omaggio dei Kom 2.0 a Vasco Rossi al CaffèMercato di Guardiagrele Si balla latino al Mondo Bongo a Francavilla.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli mentre nel riepilogo in basso trovate i vari link per accedere direttamente all'evento desiderato.

Eventi di più giorni

Venerdì 29 novembre 2019

Marco Canta Venditti all’Auditorium Sirena di Francavilla al mare

Latin Mood all’Auditorium Cianfarani a Chieti

Il tributo dei Montepulciano ai Negroamaro al Siren’s Corner di Francavilla al mare

Si gioca a Il cervellone quiz al Tikitaka Village a Francavilla al mare

The Escorts live alla Birreria La Porta di Lanciano

Arctic Monkeys live all’Abbey Road di Ortona a Mare

Si balla a Palazzo Lepri in compagnia dei dj Alex Boman e Alex Neri

Sabato 30 novembre 2019

Street Food d’autunno a Gissi

Fabio Concato e Paolo Di Sabatino Trio in concerto a Vasto

Cronocena condelitto al Ristorante La Sfinge di San Salvo

Manu’s Funk live al FuoriCorso di Chieti

HappyNext al Teatro Comunale di Orsogna

Nicola Piovani all’Auditorium Sirena di Francavilla al mare

Celentony live al Pleus di Casoli

Boys in the Attic live allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo

Kom 20 al Caffè Mercato di Guardiagrele

Domenica 1° dicembre 2019

Visita e aperibirra al Castello di Roccascalegna

Festa dell’Avvento con falò e mercatino a Roccamontepiano

Borgo dei Folletti a Treglio

Una domenica al Museo gratis

Si goca a Il Cervellone quiz allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo