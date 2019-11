L’AQUILA – Al centro degli appuntamenti del weekend a cavallo tra novembre e dicembre nell’aquilano ci sono i primi eventi natalizi Natale, i live musicali e le serate disco.

A Campo di Giove primo appuntamento con i Mercatini di Natale che quest’anno saranno ancora di più grande, in quanto ci saranno piu espositori con prodotti enogastronomici locali e tanti articoli di artigianato. Mercatini anche a Roccaraso. Entrambe le località potranno essere raggiunte con la Transiberiana d’Italia. A Tussio torna l’appuntamento con Natale nel Borgo. Per l’occasione il borgo illumina a festa le sue stradine e i suoi vicoletti per poter passeggiare tra bancarelle di artigianato, prodotti tipici locali e stand enogastronomici. Apre le proprie cantine per far ammirare vecchi mestieri, assaporare antichi sapori, ospitare opere artistiche.

Alla Birreria Gran Sasso venerdì sera con sapori, balli e canti tradizionali. Ad accompagnare i Folkavacca due piatti d’eccezione, tipici della tradizione culinaria abruzzese: la pecora alla cottora e il formaggio fritto.

Per la musica si segnala che al Monthy’s Irish Pub i Making Movies proporranno i più grandi successi dei Dire Straits. Domenica il Teatro dei 99 ospita Liliana Cosi, etoile internazionale, icona della danza italiana nel mondo, nonchè donna dalla splendida umanità. Si balla al Be One e al Bauhaus a L’Aquila e al Guernica a Pizzoli.