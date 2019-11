Cosa fare a Teramo nel weekend? In primo piano i mercatini di Natale, le serate disco i live musicali nei locali

TERAMO – Al centro del weekend a cavallo tra novembre e dicembre ci sono concerti mercatini di Natale, serate disco e i live musicali. Sabato inaugura il Villaggio di Natale di Giulianova con artigianato, prodotti enogastronomici, pista di pattinaggio, trenino, musica e spettacoli, Casa di Babbo Natale e animazione per bambini

Il concerto di Fabrizio Meloni e i Percussionisti della Scala di venerdì presso il Teatro Comunale di Teramo registrerà l’ingresso in formazione della pianista giapponese Mari Fujino e del violoncellista e compositore argentino Jorge Andrés Bosso. Tra i live si segnalano quello degli Spaghetti Rocchenroll a Teramo, il tributo di Demode ai Depeche Mode al Treasure Island di Pineto e dei Corrente Alternata agli AC/DC al Cult Cafè di Giulianova.

Si balla al BluMax di Tortoreto, al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo e al Gattopardo di Alba Adriatica. Per le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi di Teramo e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Villaggio di Natale a Giulianova

Venerdì 29 novembre

SpaghettiRocchenroll al BarC-HouseTeramo

Il tributo a Ligabue al Bar Tabacchi.Al Semaforo di Pineto

Fabrizio Meloni e i Percussionisti della Scala al Teatro Comunale di Teramo

Davide Toffolo – Grafic Novel is Back Unplugged al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata

La fontana del Santo alla Sala Polifunzionale di Pineto

Si canta al karaoke al Mc Dream di Villa Lempa

Il venerdì sera de Victory Pub a Roseto degli Abruzzi

Si balla latino al Blu Max di Tortoreto

Si balla latino al Mya in Val Vibrata

Sabato 30 novembre

Selva – Antongirolami Duo al Museo d’Arte Dello Splendore di Giulianova,

Karaoke con Luca e Connie al Ristorante La Fenice di Tortoreto

Antonio Gambacorta live a Il Casolare Roadhouse di Isola del Gran Sasso

Rosario Rannisi Live al Cashmere Club Restaurant di Sant’Egidio alla Vibrata

Davide Rasetti presenta “Zelmira” alla Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo

Il tributo di Corrente/Alternata agli AC/DC al Cult Cafè di Giulianova

L’omaggio di Demode ai Depeche Mode al Treasure Island di Pineto

Si balla latino al Mamboking a Torricella Sicura

Domenica 1° dicembre

Una domenica al Museo gratis

Concerto di Santa Cecilia al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata a Isola del Gran Sasso d’Italia

Dænzer al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo

Adoro, la domenica Dolce & co a Mosciano Sant’Angelo

Cena spettacolo al Novavita Beach a Giulianova