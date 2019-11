Lavori di rifacimento asfalto in via Cupa, sopralluogo del sindaco [FOTO]

Il primo cittadino di Giulianova Costantini presente oggi in via Cupa con il consigliere provinciale Cardinale. Al via gli interventi di manutenzione straordinaria in via Sette Fratelli

GIULIANOVA – Sono partiti questa mattina i lavori di rifacimento dell’asfalto in via Cupa ad opera della Provincia di Teramo. Il Sindaco Jwan Costantini ha visitato il cantiere insieme al Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Lanfranco Cardinale, per seguire le operazioni di sistemazione del manto stradale.

“Il nostro doveroso ringraziamento va al Presidente Diego Di Bonaventura e al Consigliere Cardinale per l’attenzione riservata ad una strada strategica per la viabilità cittadina – dichiara il Sindaco Costantini – questi interventi si aggiungono a quelli che, come Comune di Giulianova, stiamo portando avanti in via Sette Fratelli”.

Il Sindaco, insieme al tecnico comunale Fabrizio Iacovoni, si è recato in via Sette Fratelli, dove, da stamattina, sono in corso interventi di manutenzione straordinaria.

Nelle foto il sopralluogo nelle vie Cupa e Sette Fratelli.