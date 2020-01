Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (10-12 gennaio)

Cosa fare nel secondo fine settimana del 10, 11 e 12 gennaio 2020 in Abruzzo? In primo piano concerti di musica classica, live e spettacoli teatrali

REGIONE – Archiviate le feste natalizie, cosa ci propone il secondo weekend del 2020? In primo piano ci sono i concerti di musica classica, il live nei locali e gli spettacoli teatrali. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

WORKSHOPS – Sabato, dalle 17.50 alle 19.40, presso l’Aurum di Pescara appuntamento con “Rinascere nel 2020 – Perché non è colpa tua se non realizzi i tuoi obiettivi più grandi”: la MasterClass è gratuita. Doemnic, a partire dalle ore 9, all’Hotel Villa Maria di Francavilla al mare il Workshop di Roberto Re “Il Migliore Anno di Sempre”

ENOGASTRONOMIA – Venerdì a Lanciano arriva Vinburger, il secondo evento di degustazione creato per evidenziare l’amore possibile tra due elementi forti e passionali: l’hamburger d’autore e il vino autoctono.

CONCERTI – Cominciamo dalla musica classica. Sabato (ore 18) al Museo Michetti di Francavilla al mare Moti Armonici presenta XI° Rassegna di Musica Corale in occasione del World Choral Day . Sempre alle 18 al Teatro Marrucino I Solisti Aquilani si esibiranno con il progetto “Una Nuova Stagione”, un’interpretazione in chiave ambientalista de “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi.“ Alle 19 all’Auditorium Petruzzi concerto del Colibrì Ensemble: Quartetto Werther, archi e pianoforte; all’Auditorium Flaiano nuovo apuntamento per la stagione concertistica 2019/2020. Domenica (ore 17.30 )al Teatro Maria Caniglia di Sulmona l’Ensemble del Conservatorio di Musica “L. D’Annunzio” di Pescara proporrà Serenate per fiati. Alle 18 all’Auditorium del Parco a L’Aquila concerto con musiche di Schoenberg, Busoni, Vlad e Carlo Grante. Al Teatro Comunale di Atri concerto de I fiati dell’Orchestra sinfonica abruzzese.

Sabato alle 21 al Teatro Massimo a Pescara arriva Canto Libero, dedicato alle indimenticabili canzoni della fantastica coppia Battisti e Mogol, amate da tutti. E non mancheranno chicche nascoste, conosciute solamente dai più appassionati. Tanti i live proposti dai locali, con tributi a grandi artisti internazionali.

TEATRO- Al Teatro Caniglia di Sulmona (venerdì, ore 21), al Teatro Comunale di Atri (sabato, ore 21) va in scena Otto donne e un mistero, commedia in due atti con Anna Galiena, Debora Caprioglio econ la di Paola Gassman. Alle 18 il Balletto di San Pietroburgo sarà al Teatro Comunale di Teramo con Il lago dei cigni, uno degli spettacoli di danza più importanti al mondo. Venerdì (ore 20.30) al Teatro Finamore di Gessopalena va in scena uno spettacolo solidale: l’incasso della serata sarà devoluto per l’acquisto di un generatore necessario per mettere in sicurezza un cittadino. Alle 20.45 al Teatro Comunale di Orsogna va in scena La Bibbia riveduta e scorretta. Sabato (ore 21) al Teatro Comunale di Orsogna va in scena Fontamara, tratto dal romanzo di Ignazio Silone. Contemporaneamente, all’Auditorium Papa Giovanni Paolo II va in scena Dio arriverà all’alba; dopo lo straordinario successo dello scorso 14 Dicembre, l’emozionante spettacolo dedicato ad Alda Merini torna a Pescara. Dmenica (ore 17) al Teatro Comunale di Orsogna va in scena lo spettacolo per grandi e piccini Hansel e Gretel; al Teatro Tosti di Ortona Robin Hood nel castello di Nottingham.

DISCO – Movida a non finire nel pescarese ma anche nell’aquilano e sulla costa teramana. Si balla latino ma anche commerciale e non mancano le occasioni per gli amanti del tango e della Milonga.

Stando alle previsioni meteo pare che ci si potrà concedere una escursione in motoslitta nei presi del Rifugio Heidi a Roccaraso oppure, nella stessa zona, una ciaspolata con polenta al rifugio.Un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Per quanto riguarda la programmazione nelle sale vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.