Cosa fare a Pescara nel secondo weekend del 10, 11 e 12 gennaio 2020? Concerti di musica classica, Canto Libero e gli spettacoli teatrali

PESCARA – Archiviate le feste natalizie, ma non ancora le Luci d’artista, sono tanti gli appuntamenti di Pescara e provincia del secondo weekend di gennaio. In primo piano i concerti di musica classica, Canto libero dedicato alla coppia Mogol-Battisti e due spettacoli teatrali: Dio arriverà all’alba, omaggio ad Alda Merini e Forti emozioni.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara

Eventi di più giorni

Sabato (15-18.30) e domenica (10-13 e 14-18.30) al Museo delle Genti d’Abruzzo doppio appuntamento con L‘arte antica della tessitura a tavolette, laboratori di tessitura a cura di Filiforme di Valeria Belli laboratorio/studio di tessitura a mano.

Venerdì 10 gennaio

Dalle 21 all’Osteria della musica di Cepagatti la prima cena-spettacolo del 2020 è dedicata agli Stadio, con un tributo alla band che ha aperto il capodanno di Pescara. Alle Botti si potranno cantare le più belle canzoni di Max Pezzali e degli 883 insieme ai JollyBlu. Pescara, Fosco17 al Mangiadischi live club venerdì 10 gennaio 2020. Dalle 21.30 al Futuro Imperfetto 2.0 proiezione di “Tempi moderni” di Chaplin con musica originale dal vivo. Dalle 22 Blue Cat Blues live at Grand Canyon Pescara, la Sbanda live al Briganteria Pub. Alle 23 al Loft 128 di Spoltore torna la musica italiana de I Taglia 90.

Sabato 11 gennaio

Dalle 17.50 alle 19.40 presso l’Aurum di Pescara appuntamento con “Rinascere nel 2020 – Perché non è colpa tua se non realizzi i tuoi obiettivi più grandi”: la MasterClass è gratuita. Alle 17 presso la Libreria Primo Moroni, per la rassegna Libriincittà, presentazione di Apri gli occhi di Rita Lopez. Dalle 19 all’Auditorium Petruzzi concerto del Colibrì Ensemble: Quartetto Werther, archi e pianoforte; all’Auditorium Flaiano nuovo apuntamento per la stagione concertistica 209/2020. Degustazione di Amarone della Valpolicella e di formaggi abbinati da ArtDiWine. Alle 21 all’Auditorium Papa Giovanni Paolo II va in scena Dio arriverà all’alba; dopo lo straordinario successo dello scorso 14 Dicembre, l’emozionante spettacolo dedicato ad Alda Merini torna a Pescara. Al Teatro Massimo Canto Libero sarà dedicato alle indimenticabili canzoni della fantastica coppia Battisti e Mogol che ha prodotto canzoni indimenticabili ed amate da tutti. E non mancheranno chicche nascoste, conosciute solamente dai più appassionati. Allo Spazio Matta va in scena L’Assedio. A partire dalle 22 al Babilonia Alessandra Contini presenterà il suo primo album solista “Continentale”. Al Loft 128 di Spoltore il tributo dei Linkin Party ai Linkin Park.

Domenica 12 gennaio

Dalle 17.30 allo Spazio Matta replica de L’Assedio. A partire dalle ore 18.30 all’Auditorium Petruzzi primo concerto dell’anno di Angelo Valori & Medit Voices e il loro scatenato repertorio vocale Soul/Funk per iniziare con ritmo il 2020. Dalle 19 degustazione di Amarone della Valpolicella e di formaggi abbinati da ArtDiWine. Alle 21 al Teatro Massimo va in scena Forti emozioni con Anna Galiena. Debora Capriolio, Simona Cavallari, Lella Costa.