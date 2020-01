Cosa fare nel secondo fine settimana del 2020 nel teatino? In primo piano spettacoli teatrali, per tutte le età, e appuntamenti musicali

CHIETI – Archiviate le feste natalizie, nel secondo weekend del 2020 ci attendono tanti eventi: in primo piano gli spettacoli teatrali e i live musicali. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli mentre nel riepilogo in basso trovate i vari link per accedere direttamente all’evento desiderato. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Venerdì 10 gennaio

Alle 20.30 al Teatro Finamore di Gessopalena va in scena uno spettacolo solidale: l’incasso della serata sarà devoluto per l’acquisto di un generatore necessario per mettere in sicurezza un cittadino. Alle 20.45 al Teatro Comunale di Orsogna va in scena La Bibbia riveduta e scorretta. A Lanciano, in via Ferro di cavallo, arriva Vinburger, il secondo evento di degustazione creato per evidenziare l’amore possibile tra due elementi forti e passionali: l’hamburger d’autore e il vino autoctono. Dalle 21 al Mamitas a Vasto arriva la musica italiana di Direzioni Parallele: cento brani dalle hits del momento agli evergreen. Dalle 22.30 allo Stammtisch Tavern Rino e gli altri proporranno i grandi successi di Rino Gaetano.

Sabato 11 gennaio

I più sportivi potranno optare per una cisapolata, con relax e aperitivo (o polenta) al rifugio. Alle 18 al Museo Michetti di Francavilla al mare Moti Armonici presenta XI° Rassegna di Musica Corale in occasione del World Choral Day . Al Teatro Marrucino I Solisti Aquilani si esibiranno con il progetto “Una Nuova Stagione”, un’interpretazione in chiave ambientalista de “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi.“ Alle 21 al Teatro Comunale di Orsogna va in scena Fontamara, tratto dal romanzo di Ignazio Silone. A partire dalle 21.30 al The Hostel di Chieti Scalo i Dimensione Nomade canteranno le più belle canzoni dei Nomadi.

Domenica 12 gennaio

A partire dalle ore 9 all’Hotel Villa Maria di Francavilla al mare il Workshop di Roberto Re “Il Migliore Anno di Sempre” Alle 17 al Teatro Comunale di Orsogna va in scena lo spettacolo per grandi e piccini Hansel e Gretel; al Teatro Tosti di Ortona Robin Hood nel castello di Nottingham.