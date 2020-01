Cosa fare a Teramo nel secondo weekend del 2020? In primo piano concerti di musica classica, live, serate disco e spettacoli teatrali

Passato Capodanno, anche il primo weekend del 2020 sarà ricco, come sempre di appuntamenti. In primo pianoil concerto dei Boombadash, gli ultimi Presepi viventi e i live musicali. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti

Venerdì 10 gennaio

A partire dalle ore 20 al Filzi Street 3.0 di Martinsicuro si canta al Karaoke in compagnia di Luca e Connie. Dalle 21 karaoke, cena e muica dal vivo anche al Victory pub di Roseto degli Abruzzi. Al Bar Interamnia di Teramo si torna a giocare a Il cervellone quiz. Dalle 22, a Teramo, al Wood il live degli Spaghetti Rocchenroll mentre il Sound presenta Pepper and The Jellies (early jazz / blues / popular and hokum songs / swing). Al Baratto il live dei The Cradle: un concerto che ripercorre, come in uno show, le origini del blues del Delta e di Chicago. All’Hangar 72 di Tortoreto gli Undergrond proporranno i grandi successi dei Rolling Stones. Si balla latino al Blu Max di Tortoreto.

Sabato 11 gennaio

Alle 21 al Teatro Comunale di Atri va in scena Otto donne e un mistero, commedia in due atti con Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina Murino, Paola Gassman. Alle 21.30 al’Enoteca comunale di Controguerra arriva la musica dal vivo degli Spaghetti Rocchenroll. Dalle 22 al Cult Cafè di Giulianova la musica italiana di Direzioni Parallele: dalle hits del momento agli evergreen Si balla alla discoteca Mya in Val Vibrata.

Domenica 12 gennaio

Alle 18 il Balletto di San Pietroburgo sarà al Teatro Comunale di Teramo con Il lago dei cigni, uno degli spettacoli di danza più importanti al mondo. Dalle 18 al Teatro Comunale di Atri concerto de I fiati dell’Orchestra sinfonica abruzzese.