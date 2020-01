Cosa fare nel secondo fine settimana del 10, 11 e 12 gennaio 2020 a L’Aquila e dintorni? In primo appuntamenti musicali e spettacoli teatrali

L’AQUILA -Archiviate le feste natalizie, nel secondo weekend del 2020 sono tantissimi gli eventi che ci attendono nell’aquilano. Su tutti spiccano gli appuntamenti musicali e gli spettacoli teatrali. Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Tutti i giorni si potrà efffettuare una escursione in motoslitta nei presi del Rifugio Heidi a Roccaraso. Nella stessa zona, sabato e domenica è in programma una ciaspolata con polenta al rifugio.

Venerdì 10 gennaio

A partire dalle 18.30 alla Libreria Polarville a L’Aquila si parla di Beatles e di Lucio Battisti. Dalle 21 al Teatro Caniglia di Sulmona va in scena Otto donne e un mistero, commedia in due atti con Anna Galiena, Debora Caprioglio econ la di Paola Gassman. All’Amnesia Cafè a L’Aquila serata dedicata ai Led Zeppelin. Dalle 22 al Why not a Carsoli serata rock in compagnia degli Escape: saranno suonati branidi Wilson Pickett, Elvis Presley, Blues Brothers alle band che hanno segnato la storia del rock come Led Zeppelin. All’Irish Cafè a Pianola live degli Hideout: il meglio della musica Inglese dagli anni ’80 ad oggi. Si balla al Bambola 2.0 a L’Aquila.

Sabato 11 gennaio

Dalle 18 al Mondadori Bookstore di Avezzano Roberta Maiolini presenta il suo libro, dal titolo L’amore sospeso. Dalle 22 da CaseMatte a L’Aquila i Congiura presentano il loro secondo album, dal titolo Requiem. Si balla al Bauhaus a L’Aquila, al Guernica di Pizzoli.

Domenica 12 gennaio

A partire dalle 17.30 al Teatro Maria Caniglia di Sulmona l’Ensemble del Conservatorio di Musica “L. D’Annunzio” di Pescara proporrà Serenate per fiati. Dalle 18 all’Auditorium del Parco a L’Aquila concerto con musiche di Schoenberg, Busoni, Vlad e Carlo Grante