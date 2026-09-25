Volo Pescara-Milano Linate: ITA Airways studia il ripristino

PESCARA – Il ripristino del volo diretto Pescara-Milano Linate resta una priorità strategica per l’Aeroporto d’Abruzzo, la Regione Abruzzo e ITA Airways. Nonostante il forte interesse e le buone prospettive di profitto, la riattivazione della tratta è attualmente in fase di stallo per motivi operativi.

Il vertice all’Abruzzo Economy Summit

Durante i lavori dell’Abruzzo Economy Summit, il Presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo, ha illustrato lo stato delle interlocuzioni con il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Il dialogo tra le parti, avviato su richiesta del governatore fin dai primi giorni del suo insediamento, punta a restituire al territorio un collegamento fondamentale.

Perché la rotta Pescara-Linate è ancora ferma?

I vertici della compagnia aerea italiana hanno confermato l’importanza del nodo abruzzese. Il collegamento aereo tra Pescara e Milano: risponde a reali esigenze del territorio. presenta concreti margini di profittabilità per il vettore. Tuttavia, la riattivazione sconta attualmente un ostacolo tecnico: la temporanea indisponibilità di aeromobili all’interno della flotta.

Le prospettive per l’Aeroporto d’Abruzzo

Il dossier sulla Pescara-Linate rimane costantemente all’attenzione di ITA Airways. La compagnia si è impegnata a continuare la valutazione delle opzioni di sostenibilità operativa per superare i vincoli attuali. L’obiettivo condiviso è sbloccare la rotta in tempi rapidi per favorire la mobilità e sostenere lo sviluppo economico dell’Abruzzo.