Roma-Pescara in due ore: il piano di Ferrovie dello Stato per l’Abruzzo

PESCARA – Il potenziamento dei collegamenti trasversali tra Adriatico e Tirreno e il definitivo avvicinamento dell’Abruzzo alla Capitale sono stati al centro dell’intervento di Tommaso Tanzilli, Presidente di Ferrovie dello Stato Italiane, in occasione dell”Abruzzo Economy Summit.

Nel corso del dibattito dedicato alle infrastrutture regionali, i vertici di FSI hanno evidenziato il divario storico del Paese, da sempre concentrato sugli investimenti lungo l’asse Nord-Sud a scapito della direttrice Est-Ovest. Una lacuna strutturale che il Gruppo FS è deciso a colmare, puntando con forza sul collegamento trasversale per valorizzare lo stretto legame economico e sociale tra l’Abruzzo e Roma.

Linea ferroviaria Roma-Pescara: tempi dimezzati e più corse

Il cuore del piano di interventi infrastrutturali riguarda la linea ferroviaria Pescara-Roma, un’opera strategica i cui cantieri sono già operativi sul territorio e non più semplici ipotesi progettuali.

Gli obiettivi chiave del progetto sono:

Riduzione dei tempi: il tempo di percorrenza scenderà dagli attuali tre ore e venti minuti a circa due ore.

Potenziamento dei collegamenti: le corse giornaliere passeranno da 4 a 10.

Metropolitana di superficie: la tratta interna compresa tra Chieti e Pescara verrà trasformata in un servizio metropolitano efficiente e capillare.

I prossimi scadenziari e la tabella di marcia

Ferrovie dello Stato ha confermato che i lavori procedono secondo cronoprogramma. I cittadini e i pendolari potranno vedere i primi risultati tangibili già entro il 2028, anno che segnerà una tappa fondamentale in vista del successivo completamento dell’intera opera a pieno regime. Un’infrastruttura destinata a rivoluzionare la mobilità e a dare nuovo slancio allo sviluppo economico dell’intero territorio regionale.

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