Corsi di Lingua gratuiti in Abruzzo: 177 percorsi finanziati

REGIONE – Sono 177 i corsi di lingua straniera autorizzati e finanziati dalla Regione Abruzzo nell’ambito del nuovo avviso pubblico sulle certificazioni delle competenze linguistiche. Gli uffici regionali hanno completato l’istruttoria delle richieste pervenute in piattaforma tra luglio e agosto, mentre resta aperto lo sportello per la raccolta delle istanze relative ai mesi di settembre e ottobre.

Le aspettative della vigilia per un settore che non riceveva fondi regionali da anni sono state ampiamente superate, come dimostra l’altissima adesione da parte dei centri studi e di certificazione linguistica accreditati sul territorio.

I numeri del bando e il commento dell’assessore Santangelo

Ai 177 percorsi formativi finora approvati, distribuiti in 15 centri d’esame beneficiari, prenderanno parte 1.321 allievi in tutta la regione.

“Un successo che va ben oltre le aspettative – sottolinea l’assessore regionale alla Formazione, Roberto Santangelo – testimoniato dal fatto che la dotazione finanziaria di 2 milioni di euro è stata esaurita già alla chiusura del primo sportello di luglio e agosto.”

Di fronte a questa straordinaria partecipazione, l’assessore ha voluto rassicurare i centri rimasti esclusi: “La Regione Abruzzo è pronta a stanziare nuove risorse per venire incontro, in primis, alle richieste dei 7 centri d’esame che, pur avendo i requisiti, non sono stati finanziati per l’esaurimento del budget iniziale, e successivamente alle istanze in arrivo tra settembre e ottobre.”

Come funzionano i corsi di lingua gratuiti in Abruzzo?

L’avviso pubblico resterà attivo con la chiusura della piattaforma fissata al 30 ottobre 2026. Fino a tale data, i centri d’esame autorizzati possono presentare richieste di finanziamento fino a un massimo di 15 corsi ciascuno.

Chi può partecipare?

I corsi sono completamente gratuiti e si rivolgono ai residenti in Abruzzo maggiorenni che appartengono a una delle seguenti categorie:

Lavoratori dipendenti di aziende private;

Disoccupati o inoccupati regolarmente iscritti al Centro per l’impiego;

Lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Lingue e modalità

I percorsi formativi finanziati coprono quattro tra le lingue estere più richieste dal mercato del lavoro: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

I corsi avranno una durata variabile tra le 60 e le 90 ore, a seconda del livello di certificazione da conseguire (che arriva fino al livello C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento).

Come fare domanda per partecipare

Per aderire ai corsi, gli interessati devono contattare direttamente un centro d’esame autorizzato alla certificazione linguistica sul territorio abruzzese e manifestare la propria volontà di iscrizione prima della chiusura definitiva dei termini prevista per fine ottobre 2026.