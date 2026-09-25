Abruzzo Economy Summit, videomessaggio della Premie Meloni

PESCARA – Si è aperta con il videomessaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni la seconda giornata della sesta edizione dell’Abruzzo Economy Summit, in corso all’Aurum di Pescara. Dopo i saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l’attenzione si è concentrata sull’intervento della premier, che ha evidenziato il ruolo sempre più strategico dell’Abruzzo nello scenario economico nazionale.

Nel messaggio rivolto al presidente della Regione Marco Marsilio e ai partecipanti, Meloni ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa quale occasione di confronto tra istituzioni, imprese e investitori, capace di valorizzare le eccellenze del territorio e favorire nuove opportunità di sviluppo.

La presidente del Consiglio ha poi tracciato un bilancio positivo dell’economia regionale, evidenziando come l’Abruzzo abbia registrato negli ultimi anni una crescita significativa. Tra il 2021 e il 2025 il Prodotto interno lordo regionale è aumentato dell’11,9%, con una performance superiore alla media nazionale, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al di sotto di quello italiano, un risultato che non si registrava da oltre trent’anni.

Secondo Meloni, questi risultati sono il frutto del dinamismo del sistema produttivo abruzzese e della presenza di comparti industriali ad alta specializzazione. Tra i settori trainanti figurano il polo farmaceutico, protagonista della crescita dell’export regionale, il comparto aerospaziale, l’industria della sicurezza con realtà di rilievo come Leonardo e il sistema della ricerca avanzata, considerato tra i più qualificati a livello nazionale.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle infrastrutture ritenute fondamentali per sostenere lo sviluppo economico della regione. Tra le opere citate figurano la ferrovia Pescara-Roma, la Fondovalle Sangro e il potenziamento dell’Aeroporto d’Abruzzo, ormai vicino al traguardo di un milione e mezzo di passeggeri.

La premier ha inoltre richiamato l’importanza della ZES Unica per il Mezzogiorno, considerata uno strumento efficace per attrarre investimenti e accelerare l’insediamento di nuove attività produttive sul territorio.

Un ulteriore focus è stato dedicato al capitale umano. Meloni ha ricordato come l’Abruzzo detenga il primato nazionale per rapporto tra studenti universitari e popolazione residente, un elemento strategico per la crescita futura della regione e per la capacità di attrarre e trattenere talenti qualificati.

In conclusione, il presidente del Consiglio ha assicurato l’attenzione del Governo alle proposte che emergeranno dai lavori dell’Abruzzo Economy Summit, ribadendo il valore del confronto con i territori nella definizione delle politiche economiche nazionali.