Digitalizzazione PMI Abruzzo: 10 milioni esauriti in un giorno

REGIONE – Un vero e proprio successo di partecipazione oltre ogni previsione per l’avviso “Digitalizzazione delle PMI”, promosso nell’ambito del programma FESR Abruzzo 2021-2027. Già nel corso della prima giornata di apertura dello sportello telematico, l’intera dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Regione è andata esaurita.

A fare il punto sui numeri record è l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca (nella foto): “Già nella prima giornata di apertura dello sportello telematico abbiamo esaurito il fondo a disposizione di 10 milioni di euro, con una riserva aggiuntiva del 30 per cento, registrando circa mille domande*.

Una risposta straordinaria dal tessuto produttivo abruzzese

La misura, fortemente voluta per sostenere il sistema economico regionale, si rivolgeva direttamente alle micro, piccole e medie imprese abruzzesi, comprese le ditte individuali,e ai liberi professionisti titolari di partita IVA. L’obiettivo primario del bando è favorire la competitività aziendale attraverso l’accelerazione dell’innovazione tecnologica.

L’assessore Magnacca ha evidenziato come il mondo imprenditoriale locale abbia colto pienamente la portata strategica dell’intervento:

“È stata raccolta la sfida per un sostegno strategico a innovare, avendo colto l’obiettivo di accompagnare il sistema produttivo nel percorso di trasformazione digitale. Sosteniamo l’adozione di tecnologie in grado di contribuire alla crescita delle imprese e all’incremento del fatturato, perché investendo nelle tecnologie si contribuisce a far crescere concretamente il tessuto economico*.

Attualmente, gli uffici regionali competenti sono al lavoro per completare le verifiche tecniche previste dall’avviso. A breve verrà pubblicato l’elenco ufficiale e aggiornato delle istanze presentate nel corso del primo e unico giorno di apertura dello sportello.

Quali investimenti sono ammessi alla digitalizzazione

Il bando FESR finanzia un ampio ventaglio di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, pensate per modernizzare i processi aziendali a 360 gradi. Tra le principali spese e investimenti ammissibili rientrano: