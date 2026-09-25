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Digitalizzazione PMI Abruzzo: 10 milioni esauriti in un giorno

Boom di domande per il bando FESR Abruzzo sulla digitalizzazione delle imprese. 10 milioni di euro esauriti in un giorno

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri
Tiziana Magnacca

Tiziana Magnacca – Foto Regione Abruzzo

REGIONE – Un vero e proprio successo di partecipazione oltre ogni previsione per l’avviso “Digitalizzazione delle PMI”, promosso nell’ambito del programma FESR Abruzzo 2021-2027. Già nel corso della prima giornata di apertura dello sportello telematico, l’intera dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Regione è andata esaurita.

A fare il punto sui numeri record è l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca (nella foto): “Già nella prima giornata di apertura dello sportello telematico abbiamo esaurito il fondo a disposizione di 10 milioni di euro, con una riserva aggiuntiva del 30 per cento, registrando circa mille domande*.

Una risposta straordinaria dal tessuto produttivo abruzzese

La misura, fortemente voluta per sostenere il sistema economico regionale, si rivolgeva direttamente alle micro, piccole e medie imprese abruzzesi, comprese le ditte individuali,e ai liberi professionisti titolari di partita IVA. L’obiettivo primario del bando è favorire la competitività aziendale attraverso l’accelerazione dell’innovazione tecnologica.

L’assessore Magnacca ha evidenziato come il mondo imprenditoriale locale abbia colto pienamente la portata strategica dell’intervento:

“È stata raccolta la sfida per un sostegno strategico a innovare, avendo colto l’obiettivo di accompagnare il sistema produttivo nel percorso di trasformazione digitale. Sosteniamo l’adozione di tecnologie in grado di contribuire alla crescita delle imprese e all’incremento del fatturato, perché investendo nelle tecnologie si contribuisce a far crescere concretamente il tessuto economico*.

Attualmente, gli uffici regionali competenti sono al lavoro per completare le verifiche tecniche previste dall’avviso. A breve verrà pubblicato l’elenco ufficiale e aggiornato delle istanze presentate nel corso del primo e unico giorno di apertura dello sportello.

Quali investimenti sono ammessi alla digitalizzazione

Il bando FESR finanzia un ampio ventaglio di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, pensate per modernizzare i processi aziendali a 360 gradi. Tra le principali spese e investimenti ammissibili rientrano:

  • Impianti, macchinari, attrezzature, hardware e tecnologie digitali avanzate
  • Software, licenze, brevetti e know-how specialistico
  • Servizi di consulenza mirati e collegati ai progetti di digitalizzazione
  • Sviluppo di piattaforme e-commerce
  •  Implementazione di software gestionali ERP e CRM
  •  Sistemi dedicati all’automazione dei processi aziendali
  • Soluzioni in cloud
  • Applicazioni basate su intelligenza artificiale (IA) e Internet of Things (IoT)
  •  Sistemi avanzati di cybersecurity e sicurezza informatica