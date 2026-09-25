Fondo Moda 100 Milioni: all’Abruzzo la Riserva del 40% per le PMI

REGIONE – Importanti novità per il settore della moda in Abruzzo. La regione rientra tra le otto realtà del Mezzogiorno che potranno beneficiare di una quota riservata del 40% sulle risorse stanziate dal nuovo fondo nazionale dedicato agli investimenti nel comparto tessile e abbigliamento. A confermarlo è l’assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca (nella foto), a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto emanato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Il provvedimento ministeriale mette sul piatto ben 100 milioni di euro complessivi, pensati per sostenere le piccole e medie imprese che intendono avviare programmi di sviluppo strategici. L’obiettivo principale della misura è la valorizzazione dell’integrazione dei processi produttivi localizzati sul territorio nazionale, premiando le aziende che scelgono di investire e crescere in Italia.

L’assessore Tiziana Magnacca ha accolto con grande favore l’iniziativa, definendo il decreto del ministro Urso un supporto concreto per tutte quelle realtà produttive che intendono ampliare la propria capacità manifatturiera. Secondo l’assessore, il comparto abruzzese della moda possiede tutte le competenze e i requisiti necessari per rispondere con successo all’avviso del MIMIT. La presenza della riserva del 40% destinata al Sud rappresenta infatti un’opportunità irripetibile per consolidare il tessuto industriale locale e rafforzare il posizionamento delle aziende abruzzesi nel panorama del Made in Italy.

Entrando nel dettaglio della misura, le risorse attinte dal Fondo per la crescita sostenibile sono rivolte alla realizzazione di progetti di sviluppo di dimensioni significative, con importi compresi tra 1 e 20 milioni di euro. Per accedere ai finanziamenti, i programmi d’investimento dovranno puntare sulla tracciabilità e sulla qualità, privilegiare l’impiego di semilavorati di origine italiana ed europea e favorire le aggregazioni d’impresa lungo l’intera catena del valore.

Dal punto di vista finanziario, l’intervento garantisce una copertura complessiva che può raggiungere fino al 75% della spesa ammissibile. Le agevolazioni combinano contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato, con questi ultimi richiedibili fino a un massimo del 20% degli investimenti previsti. Una combinazione di strumenti che consentirà alle PMI abruzzesi di innovare i propri impianti, tutelare i livelli occupazionali e preservare l’identità manifatturiera del territorio.

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