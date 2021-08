Diretta Virtus Entella – Teramo: dove vedere la partita in tv e streaming

Sabato 28 agosto alle 20.30 si gioca Virtus Entella – Teramo per la 1° giornata del Girone B di Serie C. Dove vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la prima giornata del Girone B di Serie C c’é anche Virtus Entella – Teramo, che si giocherà sabato 28 agosto con calcio di inizio previsto per le ore 20.30. I padroni di casa, nelle ultime cinque sfide, hanno ottenuto una vittoria, contro il Fiorenzuola che ha sancito il passaggio del turno in Coppa Italia, un pareggio e tre sconfitte. Gli ospiti, invece, nelle ultime cinque gare hanno vinto tre volte (anche contro il Monterosi Tuscia con conseguente superamento del turno di Coppa Italia), pareggiato una e perso una. La Virtus Entella ha reso noto che, prima della partita, verrà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo del Sindaco di Chiavari Marco Di Capua, scomparso prematuramente nella giornata di Lunedì. Per ricordare il primo cittadino chiavarese, inoltre, i biancocelesti giocheranno con il lutto al braccio, mentre prima della gara il Capitano Andrea Paolucci andrà a deporre un mazzo di fiori nei distinti, nel posto dal quale Di Capua, da abbonato, seguiva con passione e partecipazione le partite dell’Entella.

CRONACA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 20.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 19.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Virtus Entella – Teramo, valida per la prima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

L’arbitro

L’incontro sarà diretto dal signor Mario Cascone di Nocera Inferiore coadiuvato dagli assistenti Luca Valletta di Napoli, Nicolò Moroni di Treviglio e Andrea Zoppi di Firenze.

Le probabili formazioni di Virtus Entella – Teramo

Volpe dovrebbe far scendere in campo ka squadra con il modulo 4-3-1-2, con Paroni in porta e difesa composta dalla coppia centrale Dessena-Magrassi e ai lati da Barlocco e Schenetti. A centrocampo Pellizzer; Morosini e Coppolaro. Sulla trequarti Paolucci di supporti alla coppia di attacco formata da Cicconi e Di Cosmo. Probabile modulo 4-3-3 per il Teramo con Tozzo in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Soprano-Piacentini e ai lati da Hadziosmanovic e Rillo. A centrocampo Rillo; Mungo e Arrigoni. Tridente offensivo composto da Malotti, Birligea e Kyeremateng.

ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Barlocco; Dessena; Magrassi; Schenetti; Pellizzer; Morosini; Coppolaro; Paolucci; Cicconi, Di Cosmo. Allenatore: Volpe.

TERAMO (4-3-3): Tozzo; Hadziosmanovic, Soprano, Piacentini, Rillo; Mungo, Arrigoni, Viero; Malotti, Birligea, Kyeremateng.