Atti aziendali Asl Abruzzo: via libera entro fine mese alla riorganizzazione sanitaria

REGIONE – La Regione Abruzzo si avvia a completare entro fine mese l’adozione degli atti aziendali delle Asl, dopo la conclusione della fase preliminare di confronto tra aziende sanitarie, Dipartimento Sanità e Agenzia Sanitaria Regionale. Il percorso ha permesso di superare le criticità emerse rispetto alle linee guida approvate dalla giunta lo scorso anno.

A sottolinearlo è l’assessore alla Salute Nicoletta Verì (nella foto), che conferma come ogni Asl procederà ora all’approvazione del proprio atto tramite delibera del direttore generale, successivamente sottoposta al Direttore del Dipartimento Sanità per il via libera definitivo. Una procedura che sarà rapida grazie al lavoro svolto in anticipo sulle questioni tecniche sollevate dalle aziende.

Nei mesi successivi all’approvazione delle linee guida, erano emerse difficoltà legate alla riorganizzazione degli ambiti assistenziali e delle strutture amministrative. Da qui la scelta di avviare un’interlocuzione preventiva con le Asl, fornendo chiarimenti e indicazioni uniformi per tutte le aziende sanitarie.

“Era un lavoro da portare avanti con la massima cura – spiega Verì – perché rappresenta l’ultimo passaggio della reingegnerizzazione della rete ospedaliera approvata con legge regionale. Ora, completati gli adempimenti formali, potremo dare piena operatività a quanto stabilito dalla normativa, garantendo ai cittadini un’assistenza sanitaria moderna e adeguata ai nuovi bisogni di salute”.