Abruzzo, inaugurato il nuovo Rifugio Martellese

SULMONA – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, insieme al sottosegretario alla Presidenza con delega al Turismo, Daniele D’Amario, ha inaugurato questa mattina il Rifugio Martellese, primo intervento del programma regionale dedicato al recupero e alla valorizzazione dei rifugi e dei bivacchi della montagna abruzzese.

Marsilio ha evidenziato come la consegna del Rifugio Martellese rappresenti il primo risultato concreto di una strategia costruita con una visione di lungo periodo. La scelta di destinare parte delle risorse dell’Accordo di Coesione allo sviluppo delle aree interne nasce dalla volontà di valorizzare la montagna quale asset fondamentale dell’Abruzzo. Investire sui rifugi significa sostenere il turismo, aumentare la sicurezza degli escursionisti e creare nuove opportunità di crescita per le comunità montane.

La cerimonia ha segnato l’avvio di un piano organico che restituirà piena funzionalità a strutture essenziali per la sicurezza, la tutela ambientale e lo sviluppo del turismo sostenibile. Il programma è finanziato attraverso le risorse dell’Accordo di Coesione, integrate dal Fondo Nazionale per il Turismo, e interesserà rifugi e bivacchi situati nei Parchi nazionali abruzzesi e in numerose altre località montane.

Marsilio ha ricordato che il piano è stato elaborato grazie a un confronto ampio con tutti i soggetti che operano in ambito montano: Parchi nazionali, Club Alpino Italiano, Soccorso Alpino, Carabinieri Forestali, Soprintendenza, enti proprietari e amministrazioni locali. Il presidente ha sottolineato che il recupero di un rifugio non è solo un intervento edilizio, ma la restituzione al territorio di un presidio fondamentale per accoglienza, sicurezza e fruibilità dei sentieri.

Il sottosegretario Daniele D’Amario ha rimarcato il valore del progetto all’interno della strategia regionale dedicata al turismo esperienziale. I rifugi, ha spiegato, rappresentano un elemento identitario della montagna abruzzese e rispondono alla crescente domanda di esperienze autentiche, immerse nella natura e rispettose dell’ambiente. Un rifugio efficiente è decisivo anche sotto il profilo della sicurezza, rendendo più accessibile l’intero territorio montano.

D’Amario ha inoltre evidenziato come la crescita del turismo regionale sia legata alla capacità di valorizzare tutte le vocazioni dell’Abruzzo: dai borghi ai cammini, dai parchi alla montagna, accanto alla tradizionale forza del turismo balneare. L’obiettivo è costruire un’offerta turistica completa, capace di distribuire i flussi durante tutto l’anno e generare sviluppo nelle aree interne.

Con l’inaugurazione del Rifugio Martellese prende ufficialmente il via un programma che coinvolgerà numerose strutture su tutto il territorio regionale, confermando l’impegno della Regione Abruzzo nel rafforzare la rete dei rifugi come infrastrutture strategiche per sicurezza, tutela ambientale, turismo sostenibile e crescita delle comunità montane.