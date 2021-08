Raduno di motoveicoli d’epoca, evento Fidas Pescara e Motoclub cittadino

PESCARA – “Metti in moto il dono”, è questo il nome dell’evento firmato Fidas Pescara che si terrà domani, domenica 29 agosto 2021, nel Piazzale della Repubblica (zona ex stazione Fs centrale). Organizzato in collaborazione con il Motoclub cittadino, il raduno di motoveicoli storici d’epoca rientra nel tour nazionale Fidas che ha come fine quello di unire l’Italia nella promozione dell’importanza del dono del sangue.

“Sosteniamo il valore della vita e lo facciamo anche con queste iniziative che avvicinano tante persone con la passione per le due ruote”, afferma Anna Di Carlo, presidente di Fidas Pescara e Fidas Abruzzo, “perché donare il sangue è un gesto che unisce sotto il tetto dell’altruismo e fa diventare migliori. E’ un percorso di crescita e di responsabilizzazione per i più giovani, oltre che di condivisione di valori eticamente alti all’interno delle famiglie e delle comunità”.

La manifestazione mette in moto la solidarietà ma nello stesso tempo punta a valorizzare il patrimonio collezionistico dei motoveicoli storici e d’epoca. L’iscrizione è gratuita e questo è il programma: dalle ore 9, consegna dei gadget e colazione offerti ai partecipanti dall’associazione di donatori di sangue Fidas Pescara; a seguire, sistemazione delle moto da esporre nel piazzale ; alle 11 si parte per un giro in moto per le vie della città, per poi rientrare al punto base dove i motoveicoli, veri gioielli d’epoca, rimarranno esposti fino alle 22 circa.

Pubblico e partecipanti sono chiamati al pieno rispetto delle norme anti-Covid 19. L’evento è patrocinato dal Comune di Pescara. Fidas Pescara conta 13 mila donatori ed è attiva da sempre all’interno del Centro trasfusionale dell’ospedale civile di Pescara con cui opera in piena sintonia.