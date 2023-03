VIII° Progetto “100 Cene per Emergency”: primo appuntamento a Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Torna a marzo in tutte le regioni d’Italia l’iniziativa 100 Cene, che coniuga l’amore per la buona cucina con quello per le giuste cause: cene e pranzi organizzati da chef, ristoratori e volontari per sostenere gli ospedali di Emergency. Sabato 25 marzo, dalle ore 16 in poi, si terrà il primo appuntamento del progetto “100 Cene per Emergency” in provincia di Teramo presso l’Agriturismo “Antico Pagliaio” a Roseto degli Abruzzi (Via Argentina, C. Da Piane Vomano), un bellissimo ambiente accogliente per bambini e adulti.

Il programma della giornata prevede, alle 16:00, la visita guidata alla fattoria didattica con animali, prato e parco giochi a disposizione dei bambini. Dalle 19:00 in poi, la serata continuerà con un’apericena con antipasti vari a buffet (anche vegetariani), pizze miste a giro, bevande, caffè e liquori. Sarà l’occasione per bere e mangiar bene in compagnia, ma anche per conoscere da vicino il lavoro dell’associazione, la sua storia e avere aggiornamenti sui suoi progetti umanitari nel mondo.

La quota di partecipazione è di 25 euro, di cui 5 destinate ad Emergency. Per i bimbi fino a 6 anni, la partecipazione è gratuita mentre da 7 a 12 anni il prezzo è 15 di cui 5 per Emergency. Sarà necessario prenotare, entro giovedì 23 marzo, al numero 3505810360 (Biagio). Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina Facebook Emergency Teramo.

I fondi raccolti durante la VIII edizione di 100 Cene saranno destinati a supportare i progetti di Emergency in Sudan, Sierra Leone, Uganda, Iraq e Afghanistan che, nelle loro mense, offrono più di 100 mila pasti al mese ai loro pazienti.

Per scoprire le regioni e le città in cui è possibile partecipare all’iniziativa 100 Cene è possibile consultare la pagina: https://eventi.emergency.it/100-cene/