Serie B, Hellas Verona – Pescara: dove seguire in diretta la partita

Lunedì 17 dicembre si gioca Hellas Verona – Pescara, posticipo della 16° giornata del campionato di calcio di Serie B. Informazioni dove seguire la partita allo stadio, streaming o webcronaca

VERONA – Lunedì 17 dicembre allo Stadio Bentegodi si gioca Hellas Verona – Pescara, posticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie B 2018/2019. Calcio di inizio fissato per le ore 21. Sono 15 i precedenti, in terra veneta, tra le due compagini con il bilancio di 11 vittorie per i padroni di casa, 3 pareggi e una sola affermazione per gli ospiti.

Gli scaligeri sono reduci dal successo ottenuto in trasferta sul campo del Benevento e, dopo un avvio di stagione sprint seguito da un periodo di flessione, si ritrovano in classifica con 22 punti. L’obiettivo è quello di conquistare i tre punti e avvicinarsi agli abruzzesi, secondi in classifica a pari merito con il Lecce a quota 26, a tre lunghezze dalla capolista Palermo. La settimana scorsa la squadra di Pillon ha ritrovato la vittoria contro il Carpi, dopo che nelle ultime tre partite aveva conquistato un solo punto e perso il primato in classifica.

Nella conferenza stampa pre partita il tecnico biancazzurro ha dichiarato di andare a Verona per tentare di vincere perchè questo deve essere l’atteggiamento con cui va affrontata ogni partita. Tutte le gare sono battaglie perchè il campionato di Serie B, specialmente ora che è a 19 squadre, è durissimo. Anche per le grandi come il Verona che ha attraversato un periodo di flessione. “Andiamo li sapendo che possiamo giocarcela”. Sarà convocato Antonucci, che ha recuperato; dovrà soltanto decidere se schierarlo con la maglia da titolare oppure no. “La scelta tra Antenucci e Monachello dipende sempre dall’avversario e sarà fatta al momento; stanno bene entrambi”.

Diretta tv

Il match sara trasmesso esclusivamente in streaming su DAZN. Collegamenti solitamente a partire da 15 minuti prima del match per vivere l’attesa con le formazioni e curiosità sulla partita.

Webcronaca

In alternativa o come supporto per tablet e smartphone ci sarà come di consueto la webcronaca a cura di Calciomagazine.net. Dalle ore 21 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 20:15 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Il Verona dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Silvestri in porta e pacchetto difensivo composto dalla coppia centrale Marrone – Dawidowicz e da Crescenzi ed Empereur ai lati. A centrocampo Gustafson, Danzi e Zaccagni. Tridente offensivo composto da Matos, Di Carmine, Lee. Modulo speculare per il Pescara con Kastrati in porta, difesa a quattro composta dalla coppia centrale Scognamiglio-Gravillon e da Balzani e Del Grosso sulle fasce. A centrocampo Brugman in regia con Memushaj e Machin sulle corsie. Tridente offensivo formato da Monachello, Mancuso e Marras.

Hellas Verona (4-3-3): Silvestri; Crescenzi, Marrone, Dawidowicz, Empereur; Gustafson, Danzi, Zaccagni; Matos, Di Carmine, Lee. Allenatore: Grosso.

Pescara (4-3-3): Kastrati; Balzano, Scognamiglio, Gravillon, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Machin; Mancuso, Monachello, Marras. Allenatore: Pillon.