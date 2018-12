I convocati di Verona – Pescara: questa sera il posticipo

Alle ore 21 trasferta per i biancazzurri allo Stadio Bentegodi. Ancora out Fiorillo, recuperano Brugman e Machin

VERONA – Questa sera, lunedì 17 dicembre 2018, si gioca alle ore 21 il posticipo della 16ma giornata del campionato di Serie B che vedrà il Pescara affrontare in trasferta l’Hellas Verona. Gara molto importante per la classifica quella dello Stadio Bentegodi per le due squadre che sono nei quartieri alti della classifica. I padroni di casa hanno già disputato la giornata di riposo e in caso di successo potrebbero raggiungere il Cittadella in 5° posizione.

Dall’altra parte c’è il Delfino che in terza posizione con il Lecce può raggiungere il Brescia in caso di pareggio e superarlo in caso di vittoria avvicinandosi a una sola lunghezza dal Palermo che però ha già disputato il turno di riposo. Andiamo a vedere i giocatori che i due tecnici hanno deciso di convocare per la sfida. Fabio Grosso dovrà rinunciare a Balcovec mentre Pillon non potrà avere ancora Fiorillo tra i pali ma recupera a centrocampo sia Brugman che Machin.

La partita si potrà seguire come di consueto in diretta web a partire dalle ore 20 circa con le formazioni ufficiali e la cronaca minuto per minuto.

I convocati di Hellas Verona – Pescara

HELLAS VERONA

Portieri: Silvestri, Ferrari, Berardi, Chiesa

Difensori: Caracciolo, Eguelfi, Marrone, Kumbulla, Dawidowicz, Almici, Empereur

Centrocampisti: Henderson, Gustafson, Colombatto, Zaccagni, Laribi, Danzi

Attaccanti: Matos, Ragusa, Di Carmine, Pazzini, Lee, Cissé, Tupta

PESCARA CALCIO

Portieri: Kastrati, Farelli

Difensori: Balzano, Ciofani, Del Grosso, Elizalde, Fornasier, Gravillon, Perrotta, Scalera, Scognamiglio

Centrocampisti: Brugman, Crecco, Machin, Memushaj, Palazzi

Attaccanti: Antonucci, Cocco, Del Sole, Mancuso, Marras, Monachello, Scuccimarra, Palmucci