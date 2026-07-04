Vasto d’Autore 2026: incontri, ospiti e programma del weekend

VASTO – La quinta edizione di Vasto d’Autore continua a trasformare le serate nei Giardini di Palazzo d’Avalos in un’esperienza culturale viva, partecipata e sorprendente. Il festival diretto da Patrizia Angelozzi conferma la sua vocazione inclusiva: bambini, adolescenti, lettori maturi, autori e curiosi trovano spazi, linguaggi e occasioni pensati per ciascuno. Un cartellone che unisce divertimento, riflessione e dialogo, creando un rapporto diretto tra pubblico e protagonisti.

Oggi, sabato 4 luglio, la serata è dedicata alla scienza e alla divulgazione, con la premiazione del Premio Metamer, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di Vasto. A inaugurare l’appuntamento sarà la filosofa Michela Marzano, autrice per Rizzoli di Qualcosa che brilla. A intervistarla ci sarà la giornalista del TG2 Carola Carulli, insieme a una redazione di giovani lettori pronti a confrontarsi con l’autrice sui temi più vicini alla loro generazione. Il libro, che racconta con sincerità il disagio degli adolescenti e il loro difficile passaggio all’età adulta, diventa il punto di partenza per un dialogo aperto e necessario.

La serata proseguirà con la cerimonia del Premio Metamer, giunto alla seconda edizione e dedicato alle nuove generazioni. A presiederlo è Matteo Porru, giovane talento della narrativa italiana, già vincitore del Campiello Giovani e del Grand Prix du Livre, oggi ideatore del format Rai Play Under 25 – Giovani talenti. Il suo ultimo libro, Il dolore crea l’inverno (Garzanti), conferma una voce capace di parlare ai ragazzi con profondità e autenticità.

Domenica 5 luglio il festival si chiuderà con una serata dedicata a filosofia e narrazioni. Sul palco salirà Giuseppe de Alteriis, dottorando in neuroscienze computazionali al King’s College London e autore di Non dormire e sogna (Bompiani), un romanzo che attraversa Napoli e gli Stati Uniti raccontando sogni, paure e desideri della Gen Z. Dialogherà con lui la neuropsichiatra Paola Battista. A seguire, Erica Cassano presenterà Duramadre (Garzanti), intervistata da Giulia Ciarapica: la storia di una donna che sfida le convenzioni di un paese che osserva e giudica, un romanzo sulle curve del diventare sé stessi. A chiudere la serata sarà Giorgio Calcara, critico d’arte e curatore della retrospettiva su Franco Battiato al MAXXI, autore di Battiato svelato (RaiLibri), in dialogo con Adriano Monti Buzzetti Colella, direttore di Rai Libri.

Il festival apre le sue porte anche ai più piccoli con Figuriamoci! piccolo festival dell’albo illustrato, curato da Luana Ciffolilli e realizzato in collaborazione con l’editore Topipittori. Fino al 5 luglio, dalle 19 alle 20, i bambini dai 4 ai 10 anni possono partecipare a letture, laboratori e incontri con autori di albi illustrati. In parallelo, nei locali partner del festival, prosegue l’aperitivo letterario, un format che unisce convivialità e scoperta.

La programmazione di Vasto d’Autore non si ferma qui: quattro appuntamenti extra chiuderanno l’anno all’Arena Ennio Morricone. Il 20 luglio arriverà Walter Veltroni con lo spettacolo Le emozioni che abbiamo vissuto. Il 22 luglio sarà la volta di Marco Travaglio con la lectio Stragi del 1992: cosa vogliono farci dimenticare. Il 6 settembre Gianni Riotta dialogherà con il magistrato Bruno Giangiacomo sul libro Generose anime di eroi (Mondadori). A settembre è attesa anche Monica Maggioni, che presenterà L’avversario leale (De Agostini).

Questa quinta edizione è dedicata a Giangiacomo Feltrinelli, nel centenario della nascita: un omaggio a una figura centrale della cultura italiana del Novecento.

Il festival è realizzato da Angelozzi Comunicazione ETS, con il sostegno del Comune di Vasto, della Provincia di Chieti e della Regione Abruzzo, e con il contributo di numerosi sponsor e partner culturali. Media partner della manifestazione sono Rai Radio3, Avvenire, Teleambiente e Chiaro Quotidiano.

L’ingresso agli eventi è libero fino a esaurimento posti, mentre alcune date extra prevedono biglietti. La prenotazione è richiesta solo per i laboratori di editoria e scrittura del festival dedicato ai bambini.

Per programma completo e aggiornamenti: vastodautorefestival.it e i canali social ufficiali.