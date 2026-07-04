ASD Moreno Di Biase: quattro convocazioni ai Campionati Italiani

FOSSACESIA – Nel mese di giugno l’ASD Moreno Di Biase ha vissuto uno dei periodi più luminosi della sua stagione, con risultati che raccontano una crescita costante e la maturazione di un gruppo di giovani capaci di trasformare impegno e sacrificio in traguardi sempre più importanti. La società di Fossacesia, guidata dall’ex professionista Moreno Di Biase, può festeggiare un riconoscimento di grande valore: quattro convocazioni nella rappresentativa regionale FCI Abruzzo che parteciperà ai Campionati Italiani Esordienti-Allievi in programma a Laives, in Alto Adige, nel prossimo fine settimana. A indossare la maglia abruzzese saranno gli esordienti Filippo Masciulli e Mirko Mascitti, insieme agli allievi Alberto Ciancetta e Riccardo Mazzocchetti, selezionati dal tecnico regionale Lucio Di Federico.

Tra i protagonisti di questo mese spicca proprio Mirko Mascitti, atleta capace di muoversi con naturalezza tra mountain bike e strada. È su quest’ultima che ha messo in mostra un talento cristallino, sfiorando la vittoria prima nella cronometro di Porto San Giorgio, poi nella gara in linea di Spello, in Umbria, con prestazioni che lo hanno portato a un soffio dal successo. A completare la serie di risultati sono arrivati anche quelli di Riccardo Esposito e Alberto Ciancetta, rispettivamente quarto e nono al Gran Premio Vito Taccone – Memorial Franco Cozzolino di Avezzano. Entrambi hanno interpretato la gara con coraggio, restando nel vivo dell’azione fino alle battute finali di una competizione dal ritmo serrato.

Ciancetta ha confermato le sue qualità anche contro il tempo, distinguendosi nella cronometro di Porto San Giorgio, mentre Riccardo Mazzocchetti ha conquistato il suo primo podio stagionale a Cavriago, in Emilia-Romagna, un risultato che certifica la sua crescita e la solidità del lavoro svolto in questi mesi.

Questi piazzamenti non sono semplici numeri: raccontano la dedizione dei ragazzi, la cura dei tecnici e la capacità della società di costruire un percorso che guarda lontano. L’ASD Moreno Di Biase continua a crescere, spingendo i suoi giovani verso obiettivi sempre più ambiziosi e confermandosi una realtà capace di portare l’Abruzzo a competere con autorevolezza anche fuori regione.