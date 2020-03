Vasto, Coronavirus: Schael sui provvedimenti adottati

VASTO – “Ci siamo mossi in anticipo, nella notte, in via precauzionale, per adottare misure tali da ridurre al massimo il disagio degli studenti e i timori delle famiglie, visto che il caso di Coronavirus che si è verificato a Vasto coinvolge un docente. Abbiamo adottato provvedimenti che vanno anche oltre gli adempimenti previsti dai documenti ministeriali e regionali proprio per garantire a tutti massima sicurezza”.

Lo ha detto Thomas Schael, questa mattina, in conferenza stampa al Comune di Vasto alla presenza del sindaco, Francesco Menna, del direttore del Dipartimento Prevenzione, Giuseppe Torzi, e della Dirigente del Liceo Scientifico di Vasto, Maria Grazia Angelini. Il paziente è stato trasportato e accolto in sicurezza all’ospedale di Vasto, dopo essere stato prelevato dal domicilio con ambulanza dotata di equipaggio istruito e attrezzato.