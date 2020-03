Vasto, continuano online i corsi del Progetto Giovani del Comune

I laboratori completamente gratuiti proseguono a distanza; alcuni sono stati riconfigurati con lezioni individuali e di gruppo in remoto

VASTO (CH) – L’assessore alle Politiche Giovanili di Vasto Paola Cianci comunica che il Progetto Giovani continua online le proprie attività già avviate cercando di mitigare l’inevitabile impatto che questo stop forzato dall’emergenza sanitaria in corso sta avendo sullo svolgersi regolare delle iniziative programmate.

I laboratori completamente gratuiti proseguono a distanza e ove possibile sono stati riconfigurati con lezioni individuali e di gruppo in remoto.

L’idea è stata accolta con entusiasmo dagli iscritti ai corsi di inglese, scrittura creativa, fotografia, stencil e calligrafia. E’ un modo per affrontare le giornate cercando di avvicinarsi alla normalità, coltivare stimoli positivi e creativi, nonché di socializzare in un momento cosi delicato per tutta la nostra comunità. Ricordiamo che è ancora possibile iscriversi al Cinecittà lab per scoprire meglio il mondo del Cinema.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la referente Giorgia (giorgiaberardi5@gmail.com, tel. 320.1948871).